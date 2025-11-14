藍名嘴抹黑太子集團曾捐政治獻金翻車　邱議瑩提告媒體要求3天內道歉

▲綠委邱議瑩。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

太子集團詐騙猖獗，有在野黨支持者、藍營名嘴指控，太子集團成員曾捐政治獻金給綠委邱議瑩。但事後證實，僅是同名同姓。對此，邱議瑩今（14日）受訪時表示，東森跟TVBS，過去製作節目也相對嚴謹，很遺憾包含政論節目主持人、來賓在內如此汙衊，嚴重傷害個人名譽，正式提告散布者、名嘴及未查證的媒體，並要求三天內公開澄清與道歉。

邱議瑩回應，當天早上立刻發表聲明，捐款給她的人不是詐騙集團的這位人士。比較遺憾的是，當天下午，有兩家媒體分別是東森跟TVBS，政論節目裡用這樣指名道姓的影射，這兩家媒體不只頗富知名度、影響巨大，過去製作節目也相對嚴謹，但很遺憾，包括主持人徐俊相、黃敬平、邱毅，都在節目上公然指控，這樣的言論遠超越言論自由，對個人清譽也造成相當大的影響。

邱議瑩也秀出立委選舉開戶的政治獻金收據。她表示，上面很清楚，開給一名叫做林英傑，身分證字號D12開頭，這也是媒體引用的；這是從監察院網站裡頭，打林英傑，有這麼多關於他捐款，但這些林英傑是不是同一人，可以從身分證字號辨識，有捐款給侯友宜、韓國瑜、吳思瑤，有10多人曾捐款，捐款給她的林英傑的身分證字號是D開頭。

邱議瑩表示，馬上跟朋友聯絡，他也把身分證傳過來，林英傑是住在高雄，根本不是詐團的人，但在第一時間發出聲明，卻沒有得到媒體跟名嘴公平的對待，徐俊相、黃敬平、邱毅如何用汙衊邱議瑩，自己委請律師提告，最近這一陣子來，美濃大峽谷不斷把髒水潑在她身上，「我不是地主、偷倒者，但所有髒水往我身上潑，這個政治獻金的案子也是，沒有任何人跟我求證，沒人採訪我」。

邱議瑩強調，她已經委請律師提告，並要求東森與TVBS三天內在同等時段與版面澄清、道歉，否則將採取進一步法律行動。對於是否認為背後有黨內或國民黨網軍操控，她表示「不清楚，但惡意網友也會一併提告」。