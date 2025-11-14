　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍名嘴抹黑太子集團曾捐政治獻金翻車　邱議瑩提告媒體要求3天內道歉

▲▼民進黨高雄市長初選11/10開放領表登記，有意角逐高雄市長大位的民進黨立委邱議瑩開放第一天就赴中央黨部領表登記。照片已上傳後台。（圖／記者湯興漢攝）

▲綠委邱議瑩。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

太子集團詐騙猖獗，有在野黨支持者、藍營名嘴指控，太子集團成員曾捐政治獻金給綠委邱議瑩。但事後證實，僅是同名同姓。對此，邱議瑩今（14日）受訪時表示，東森跟TVBS，過去製作節目也相對嚴謹，很遺憾包含政論節目主持人、來賓在內如此汙衊，嚴重傷害個人名譽，正式提告散布者、名嘴及未查證的媒體，並要求三天內公開澄清與道歉。

邱議瑩回應，當天早上立刻發表聲明，捐款給她的人不是詐騙集團的這位人士。比較遺憾的是，當天下午，有兩家媒體分別是東森跟TVBS，政論節目裡用這樣指名道姓的影射，這兩家媒體不只頗富知名度、影響巨大，過去製作節目也相對嚴謹，但很遺憾，包括主持人徐俊相、黃敬平、邱毅，都在節目上公然指控，這樣的言論遠超越言論自由，對個人清譽也造成相當大的影響。

邱議瑩也秀出立委選舉開戶的政治獻金收據。她表示，上面很清楚，開給一名叫做林英傑，身分證字號D12開頭，這也是媒體引用的；這是從監察院網站裡頭，打林英傑，有這麼多關於他捐款，但這些林英傑是不是同一人，可以從身分證字號辨識，有捐款給侯友宜、韓國瑜、吳思瑤，有10多人曾捐款，捐款給她的林英傑的身分證字號是D開頭。

邱議瑩表示，馬上跟朋友聯絡，他也把身分證傳過來，林英傑是住在高雄，根本不是詐團的人，但在第一時間發出聲明，卻沒有得到媒體跟名嘴公平的對待，徐俊相、黃敬平、邱毅如何用汙衊邱議瑩，自己委請律師提告，最近這一陣子來，美濃大峽谷不斷把髒水潑在她身上，「我不是地主、偷倒者，但所有髒水往我身上潑，這個政治獻金的案子也是，沒有任何人跟我求證，沒人採訪我」。

邱議瑩強調，她已經委請律師提告，並要求東森與TVBS三天內在同等時段與版面澄清、道歉，否則將採取進一步法律行動。對於是否認為背後有黨內或國民黨網軍操控，她表示「不清楚，但惡意網友也會一併提告」。

11/12 全台詐欺最新數據

韓國瑜喊話賴清德撤境外敵對勢力　沈伯洋：要搞笑就不要站出來

韓國瑜喊話賴清德撤境外敵對勢力　沈伯洋：要搞笑就不要站出來

綠委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬發出全球性的紅色通緝令，總統賴清德表示「期待立法院長韓國瑜站出來」。韓國瑜則回應，自己生病讓別人吃藥，呼籲廢除台獨黨綱、撤回大陸為境外敵對勢力。對此，沈伯洋13日回應，院長說是因為總統生病要吃藥，甚至說中國不是境外敵對勢力，要搞笑就不要站出來啦。自己被羅織的罪名是分裂國家，也就是說只要認為台灣不是中國的就有機會，這樣還看不明白，自己也真的沒辦法。

邱議瑩政治獻金太子集團民進黨國民黨詐騙集團

