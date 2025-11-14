唾液毒品快篩即將上路　台東縣警超前部署強化教育訓練

▲唾液毒品快篩即將上路。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為有效打擊吸食毒品後駕車（毒駕）行為，台東縣警察局刑警大隊配合警政署政策，於本月辦理四梯次「唾液毒品快篩試劑教育訓練」。課程除採實體授課外，因應台東幅員遼闊，也同步以視訊方式召訓各單位第一線員警參與，全面提升執法量能。

訓練內容包含試劑檢測方式、操作流程與注意事項，並提供實物試劑讓員警實際演練，以強化實務運作能力。同時，課程也針對試劑使用的法律依據與適法性進行詳細說明，協助員警更精準掌握執法程序，提升專業素養。

交通部日前因應唾液毒品快篩即將上路，修正並新增「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第十九之四條，明確規範對駕駛人施行唾液毒品檢測的流程與拒測處置。為配合新制，台東縣警局除了使用警政署配發的快篩試劑，也自行採購新型快篩工具，可同時檢出包括安非他命類、苯二氮平類、依托咪酯類、愷他命、大麻、喵喵及鴉片類等共七種常見毒品，大幅提升檢驗效率與即時性，有助於強化防制毒駕成效。

台東縣警局表示，未來將持續辦理教育訓練，讓員警在新制正式施行前就能熟悉試劑操作方式與執法程序，確保新措施上路後可立即投入運作，展現警方強化道路安全、打擊毒駕的決心。同時呼籲吸食毒品者應積極接受治療，不應心存僥倖，以免在毒品影響下駕車造成其他用路人危險。