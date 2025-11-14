「童聲飛揚、逐夢前行」　南市兒少代表登台展成果用行動說自己的權利

▲台南第7屆兒少代表在成果發表會登台分享兩年倡議成果，展現自信與公共參與能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接「世界兒童人權日」，台南市政府社會局於本月8日在台南市立圖書館新總館舉行「兒少代表成果發表會暨世界兒童人權日宣導活動」啟動儀式，以「童聲飛揚・逐夢前行」為主題，展現第7屆兒童及少年代表兩年來的培力歷程與倡議行動。

活動中，兒少代表們以自信姿態逐一登台，分享從校園安全、性別平等到交通安全等多元議題的倡議成果。他們也親自向民眾介紹展區內容及相關宣導作品，交流參與公共事務的收穫與成長。館外廣場同時設置互動攤位與闖關遊戲，讓民眾在遊戲中理解《兒童權利公約》（CRC）理念，現場熱鬧又充滿創意活力。

市長黃偉哲表示，兒少代表制度是孩子學習民主參與的重要平台，孩子們在培力過程中學會傾聽、表達與觀察，並將想法轉化為具體倡議，是城市不可忽略的新力量。他強調，市府會持續支持兒少公共參與機制，讓更多孩子有機會在行動中理解權利與民主的真正意義。

社會局長郭乃文指出，歷經兩年培力，兒少代表已從理解權利、認識議題，逐步走向主動參與，不論是兒權會提案、社區宣導或校園倡議，都展現高度責任感與行動力。他認為，這些成果不僅呈現兒少的成長，也反映台南在推動兒少權利教育上持續前進的能量。

此次第7屆兒少代表成果展自11月8日起至30日止，在台南市立圖書館新總館B1兒童期刊區展出，內容呈現孩子們兩年來的學習軌跡與倡議紀錄。社會局也邀請市民前往觀展，一起看見兒少以行動實踐夢想、以熱情描繪未來的力量。