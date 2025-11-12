台南雙語教學成果出爐　新南國小、坔頭港國小、學甲國中獲獎肯定

▲新南國小雙語教師社群結合AI應用發展教學，成果亮眼。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局推動「國中及國小雙語教學教師專業發展社群獎勵計畫」，鼓勵教師以社群共學共備強化專業交流，深化雙語教學實踐，113學年度成果評選日前出爐，共16所學校獲獎，其中新南國小、坔頭港國小及學甲國中分別榮獲國小12班以上組特優、國小11班以下組優等與國中組優等獎，展現台南雙語教學的多元創新成果。

市長黃偉哲表示，雙語教育是台南邁向國際城市的重要基石，讓英語不僅是課堂學科，更是學生日常溝通的橋梁。黃市長肯定各校積極成立雙語教師社群，透過團隊共學推動課堂轉化與教學創新，並強調市府將持續投入資源，協助學校營造自然的英語學習情境，讓孩子敢開口、樂學英語。

教育局長鄭新輝指出，雙語教育的推動關鍵在於教師專業成長與創新實踐。教育局透過「雙語教學教師專業發展社群獎勵計畫」，鼓勵教師觀議課、共備與分享，讓英語自然融入各領域課程，充分展現教師的專業熱忱與教育能量。

榮獲國小12班以上組特優的新南國小，社群由教務處行政夥伴、雙語種子教師及非英語專長導師與科任教師組成，並結合AI應用與雙語教學專業發展，每週定期共備與成果分享。健康教師陳蘊珊指出，社群的支持與公開觀課讓她的教學更具信心，也積極輔導其他教師推展雙語教學，展現強大協同效能。

榮獲國小11班以下組優等的坔頭港國小，以「共備、共學、共成長」為核心理念，建立雙語教學與課室英語兩大社群，定期邀請專家學者及輔導團教師共同研討課程策略。教師許庭嘉分享，透過專家指導，她能調整教案，幫助學生以雙語理解學科；主任黃伯軒則表示，社群歷練讓他在體育課使用英語更自然自信。

學甲國中榮獲國中組優等，該校成立雙語與課室英語兩大社群，共16名成員涵蓋主任、組長與各領域教師。社群除設計教材外，也將英語融入校園日常，例如家政課中以「天然纖維（Natural）」等詞彙強化學習連結，童軍課中使用「Make a loop」「Tie it tight」等指令，讓學生在實作中自然學語，學習氣氛活潑熱絡。