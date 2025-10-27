南投近半貧窮學童課外學習資源匱乏　家扶青年走進社區拉一把

▲「南投家扶多元服務計畫」培力在地青年走進社區、陪伴兒少快樂成長。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

家扶基金會調查顯示，南投縣有近半的48.6%國小階段貧窮兒少無法在生活中取得課外學習資源；南投家扶中心水里服務處近3年來邀請受扶助中的高中、大學青年，協力執行兒童相關培力與體驗課程，讓孩子們認識自我保護、網路性剝削、詐騙等生活常見且重要的議題，也鼓勵彼此突破環境限制、勇敢追求不一樣的發展機會。

南投家扶中心指出，家扶基金會2024年針對貧窮兒少進行生活調查，發現在國小階段缺乏課外學習資源的孩子中，有45.5%是因住家周邊未有課外學習的場所或服務，另54.5%則是家中沒有資源可參加；而該中心水里服務處近7年挺進大水里地區偏鄉服務，長期觀察在地兒少教育的匱乏、高等教育不普及、技職能力培力不到位等狀況，造成弱勢家庭兒少生活與就學發展皆進入「貧窮循環」與自信成就的潰散，難以翻轉。

南投家扶表示，水里服務處自2022年開始嘗試，邀請、培訓引導扶助青年們利用假日走入社區和部落，陪伴國小學童們進行兒童保護觀念、活動帶領、遊戲設計等課程活動；今年規劃5場次，共有14位青年、79位孩子們參與，也讓帶領的青年累積寶貴的經驗和體驗；高三青年「阿儒」就說：「經過這幾次的執行，發現小朋友沒有想像中難帶或不配合，反而在活動過程看見很多小朋友的笑容，對自己而言可以完成這次挑戰，也是一段開心和難忘的回憶。」

南投家扶中心李雅婷主任說明，本次的多元服務計畫執行最大價值，即是希望透過在地青年的培力、服務體驗，讓他們看見自己的力量與能力，也能夠去陪伴、關懷不同社區的國小學童，過程中不僅培養自信，也讓接受服務的兒少感受到正向的陪伴與關心；水里服務處於2026年也將持續依循消除貧窮、優質教育、永續城鄉等SDGs發展指標，深耕青少年專業服務。