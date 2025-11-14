　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雙色紅龍果成市場新寵　涂順庭以科學精神追求技術提升

▲涂順庭以科學精神追求技術提升。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲涂順庭以科學精神追求技術提升。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

正值紅龍果採收季節，關山地區果園一派忙碌景象。三年前開始投入「雙色紅龍果」種植的青農涂順庭，如今迎來豐收，不僅讓父母看見他的努力，也透過品質獲得市場肯定。過去台灣火龍果種植面積一度超出需求導致價格下滑，使得家中原本種植常見品種的父母對他選擇栽種「雙色紅龍果」仍抱存疑態度；然而，高品質的果實逐漸在市場打響名號，如今涂順庭忙著分級包裝，將採收的果實整齊裝箱準備宅配出貨。

「雙色紅龍果」以清甜、爽口、多汁著稱，雖然價格高於一般紅肉品種，但因風味獨特、口感佳，不少消費者一試成主顧，成為涂順庭品牌「夢幻果園」的忠實支持者。涂順庭返鄉前，大學主修精密工程相關科系，畢業後更有穩定且具發展性的工作選擇。然而疫情期間讓他深刻感受到健康與生活步調的重要性，最終決定回到關山與父母一同務農，從果園重新開始。

帶著科學人的精神，他沒有選擇相對容易上手的品種，反而挑戰管理難度更高的「雙色紅龍果」。返鄉後，他一面跟著父母學習，一面向專家請益，持續研究光照、水分、肥料與疏果等細節。為提升品質，他採取嚴格疏果，只保留單一果實讓養分集中，使果肉更飽滿、甜度更高。肥料管理更是關鍵，稍有偏差就可能造成果肉混色或影響口感，涂順庭因此建立一套精準且紀律性的管理方式。

經過一年多的摸索與試驗，他終於在兩年前迎來首批採收，並打造出「夢幻果園」品牌，以宅配與直播作為主要銷售通路。隨著口碑逐漸擴散，「雙色紅龍果」獨特的色澤與滋味，使他在競爭激烈的市場成功站穩腳步。

涂順庭表示，務農的挑戰不在於辛苦，而在於如何讓品質不斷提升。他希望未來能持續結合科學方法與在地經驗，讓台東關山的雙色紅龍果被更多人看見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
28歲正妹AV女優驚傳過世！　好友悲痛證實
國道警PO違規照「不取締對得起大家嗎？」　2.7萬人讚：多拍
王義川改口！「只是提醒」：北市府方向是對的
快訊／確定了！「卡仔」正式加入WBC美國隊
水費6000度！台中82歲嬤孤獨死　社工2周前敲門無回應
740萬奧迪自撞竟詐保140萬！　4連霸民代下場慘了
台北看守所誤放人犯！　緊急道歉
快訊／美國務院批准最新對台軍售　提供F-16、C-130戰機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

納智捷捐URX助攻技職教育　屏科大車輛工程系教研升級

堰塞湖一日不解，光復永無寧日　敬畏自然：中央與地方以科學防災守護家園

南市勞工局攜手職安署　邀成大外籍生體驗「沉浸式職安訓練」

陳亭妃推第二支競選影片　喊話：農漁民的靠山，我來當！

屏東獅子鄉1030人領取普發1萬　枋寮警協助造冊發放

雙色紅龍果成市場新寵　涂順庭以科學精神追求技術提升

「童聲飛揚、逐夢前行」　南市兒少代表登台展成果用行動說自己的權利

警方結合民力宣導交通、防詐　強化社區守望能量

東警與凱基銀行攜手防詐　提醒慎防普發1萬元及購物詐騙

二期稻作收割期將至　台東縣環保局籲勿露天燃燒稻草

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：只是做做樣子

納智捷捐URX助攻技職教育　屏科大車輛工程系教研升級

堰塞湖一日不解，光復永無寧日　敬畏自然：中央與地方以科學防災守護家園

南市勞工局攜手職安署　邀成大外籍生體驗「沉浸式職安訓練」

陳亭妃推第二支競選影片　喊話：農漁民的靠山，我來當！

屏東獅子鄉1030人領取普發1萬　枋寮警協助造冊發放

雙色紅龍果成市場新寵　涂順庭以科學精神追求技術提升

「童聲飛揚、逐夢前行」　南市兒少代表登台展成果用行動說自己的權利

警方結合民力宣導交通、防詐　強化社區守望能量

東警與凱基銀行攜手防詐　提醒慎防普發1萬元及購物詐騙

二期稻作收割期將至　台東縣環保局籲勿露天燃燒稻草

樂麵屋大直美麗華店11/17開幕　姓名同音1字「加購拉麵享5折」

比馬桶把手還髒！　飯店吹風機「黴菌細菌全吹頭上」恐掉髮

女在家遭「電鋸分屍」爆血慘死　男友驚恐自首：她被惡靈附身

女童要小心了！韓淫魔趙斗淳「精神病惡化」外出　就連妻子也離家

過年住礁溪溫泉飯店送海陸鍋物晚餐　大嗑A5和牛、鱈場蟹和龍蝦

雙金歌王沈文程同框交通部長　對談「高齡換照」：非限制開車　

黑豹旗／讓投手自由發揮找比賽感覺　高苑工商主帥有話要說

謝欣穎是「孔劉粉」公開保暖新寵　最愛輕巧好搭的短版羽絨衣

立委前助理牽線收黑錢！國土署高官A百萬豪嗑保健品　二審下場曝

燒仙草、霜淇淋、咖啡「買1送1」　超商周末3天優惠懶人包

【10顆點成10盒】100顆送來全家傻眼！接下來三餐只能吃鍋貼了XD

地方熱門新聞

台中普發5萬元？盧秀燕：有錢就發

武淵國小淹成汪洋「泡爛慘況」曝

新北三大建設2026年完工　侯友宜：打造城市觀光新亮點

台南麻豆資源回收廠突起火！企業義消合力滅火建功無人傷

台南後壁木造平房突燃全面燃燒消防16車29人撲滅無人傷

桃園航空城推動進度延宕　徐其萬籲加快腳步

花蓮光復、萬榮、鳳林14日停班停課

桃園每年千名孩子需做入學心理鑑定

桃園龍潭三坑水鄉　大溪百吉休區公告劃定

你所不知道的中壢國　走讀結合情境劇11/16登場

徐景文籲桃園　落實高風險族群追蹤輔導

長照缺口瞄準失禁照護85歲以上長者每月補助紙尿褲最實在

新北幼貓獲救後康復　動物之家盼有緣人帶回家

賴瑞隆「挺進三民區」助清理家園

更多熱門

相關新聞

警方結合民力宣導交通、防詐　強化社區守望能量

警方結合民力宣導交通、防詐　強化社區守望能量

為提升社區交通安全並加強民眾防詐意識，台東警察分局利嘉派出所日前利用利嘉守望相助隊聚會的時間，向隊員進行交通安全與防詐騙宣導。警方希望透過輕鬆互動的方式，使隊員掌握最新案例與正確觀念，強化基層社區的守望力量。

東警與凱基銀行攜手防詐　提醒慎防普發1萬元及購物詐騙

東警與凱基銀行攜手防詐　提醒慎防普發1萬元及購物詐騙

二期稻作收割期將至　台東縣環保局籲勿露天燃燒稻草

二期稻作收割期將至　台東縣環保局籲勿露天燃燒稻草

知本污水用戶接管工程進入尾聲　未接管住戶請把握補助期限

知本污水用戶接管工程進入尾聲　未接管住戶請把握補助期限

唾液毒品快篩即將上路　台東縣警超前部署強化教育訓練

唾液毒品快篩即將上路　台東縣警超前部署強化教育訓練

關鍵字：

紅龍果雙色台東

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

最難交到知心好友星座Top 3

《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

王義川喊圖利！郭音蘭：蔣萬安預判了民進黨的預判

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面