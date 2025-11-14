雙色紅龍果成市場新寵　涂順庭以科學精神追求技術提升

▲涂順庭以科學精神追求技術提升。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

正值紅龍果採收季節，關山地區果園一派忙碌景象。三年前開始投入「雙色紅龍果」種植的青農涂順庭，如今迎來豐收，不僅讓父母看見他的努力，也透過品質獲得市場肯定。過去台灣火龍果種植面積一度超出需求導致價格下滑，使得家中原本種植常見品種的父母對他選擇栽種「雙色紅龍果」仍抱存疑態度；然而，高品質的果實逐漸在市場打響名號，如今涂順庭忙著分級包裝，將採收的果實整齊裝箱準備宅配出貨。

「雙色紅龍果」以清甜、爽口、多汁著稱，雖然價格高於一般紅肉品種，但因風味獨特、口感佳，不少消費者一試成主顧，成為涂順庭品牌「夢幻果園」的忠實支持者。涂順庭返鄉前，大學主修精密工程相關科系，畢業後更有穩定且具發展性的工作選擇。然而疫情期間讓他深刻感受到健康與生活步調的重要性，最終決定回到關山與父母一同務農，從果園重新開始。

帶著科學人的精神，他沒有選擇相對容易上手的品種，反而挑戰管理難度更高的「雙色紅龍果」。返鄉後，他一面跟著父母學習，一面向專家請益，持續研究光照、水分、肥料與疏果等細節。為提升品質，他採取嚴格疏果，只保留單一果實讓養分集中，使果肉更飽滿、甜度更高。肥料管理更是關鍵，稍有偏差就可能造成果肉混色或影響口感，涂順庭因此建立一套精準且紀律性的管理方式。

經過一年多的摸索與試驗，他終於在兩年前迎來首批採收，並打造出「夢幻果園」品牌，以宅配與直播作為主要銷售通路。隨著口碑逐漸擴散，「雙色紅龍果」獨特的色澤與滋味，使他在競爭激烈的市場成功站穩腳步。

涂順庭表示，務農的挑戰不在於辛苦，而在於如何讓品質不斷提升。他希望未來能持續結合科學方法與在地經驗，讓台東關山的雙色紅龍果被更多人看見。