二期稻作收割期將至　台東縣環保局籲勿露天燃燒稻草

▲台東縣環保局呼籲勿露天燃燒稻草。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東即將進入第二期稻作收割期，金黃稻浪遍佈農田。台東縣環保局提醒農友，收割後務必避免露天燃燒稻草，共同維護台東清新優質的空氣品質。環保局指出，全縣約有6,400公頃水稻種植面積，一旦燃燒稻草，將釋放大量空氣污染物，不僅破壞空氣品質，也會影響自身與周邊民眾的健康。

縣府表示，台東以「好山、好水、好空氣」聞名，是推動觀光與永續生活的重要基礎，需要全民共同維護。露天燃燒會造成空氣品質惡化、能見度下降、行車風險提升，且伴隨火災隱憂，嚴重影響公共安全。縣府呼籲民眾遵守環保法規，拒絕焚燒稻草，以行動落實聯合國永續發展目標（SDGs）第3項「健康與福祉」及第11項「永續城鄉」，共同打造「天空更藍、空氣更清、生活更好」的永續城市。

環保局說明，露天燃燒稻草會排放多種污染物質，包括一氧化碳、氮氧化物及細懸浮微粒（PM2.5）。每燃燒1公頃稻田，即會產生約13公斤PM2.5與近400公斤CO；若多筆農地同時焚燒，累積效應將在短時間內加劇空氣品質惡化，造成環境與健康負擔。

環保局也建議農友善用稻草資源。稻草本身富含有機質，可透過切碎後撒佈田間並施用分解菌，加速自然腐化，再翻犁入土，不僅提升土壤肥力與作物產量，也可減少化肥使用，實踐「綠色農耕、零焚燒」，落實資源循環再利用。

台東縣政府再次呼籲，全民共同珍惜台東得天獨厚的自然條件，落實友善農耕與環境保護，讓金黃稻浪與蔚藍天空能長久共存，共同打造空氣品質最優、宜居幸福的城市。