知本污水用戶接管工程進入尾聲　未接管住戶請把握補助期限

▲台東知本污水用戶接管工程即將尾聲。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

污水下水道建設是提升居住品質與推動永續發展的重要基礎工程。台東縣政府推動知本地區公共污水下水道系統，目前用戶接管工程已進入最後階段。縣府提醒尚未完成接管的住戶，請儘速配合辦理，並把握專案補助期限；專案結束後，用戶接管將不再補助，未來在公告通水區域內需依規定自行負擔施工費用。

縣長饒慶鈴表示，知本地區污水用戶接管輔導作業已接近尾聲，補助專案將於明年6月截止。在此期間，接管工程費用由政府全額補助，用戶無須自費，呼籲仍未接管的民眾務必把握此次最後機會。

縣府並提醒，為避免水資源回收中心因雨水混入而超負荷，若住戶家中仍有雨污合流情形，將無法接入系統，建議儘速完成雨、污水分流改管。此外，如住戶後巷空間不足或存在障礙物影響施工，也請依「台東縣公共污水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理作業要點」協助自拆、清理雜物或退縮界線，以利工程順利推動。

建設處長蔡勝雄指出，用戶完成接管後，既有化糞池即無繼續使用之必要，施工期間將協助辦理化糞池抽乾、消毒與封填，以避免臭味逸散與病媒孳生，改善社區衛生環境，同時也能減少民眾日後抽水肥與維護費用，符合節能減碳與環境永續的目標。

台東縣政府強調，請鄉親務必把握本次接管補助最後期限，儘速完成接管與化糞池打除。同時提醒，依據《下水道法》第19條及其施行細則第17條規定，污水下水道公告通水後，用戶須於6個月內完成接管，所有費用由民眾自付；未依期限辦理者將處新台幣1萬元以上、10萬元以下罰鍰，並可連續處罰。縣府呼籲民眾提前準備、及早配合，共同打造更清潔與永續的生活環境。