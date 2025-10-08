　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

用「義式烤雞」拜祖先....桃園女議員自曝公婆都驚呆了

▲桃園「跨味新創」座談

▲張碩芳（左）和婆婆出席「跨味新創」座談。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

食物是生活記憶的主軸，更象徵了心中的家。桃園市議員張碩芳日前出席婦幼發展局於婦女館舉辦的「跨味新創─移動式新台女力、體驗經濟行動計劃」自曝，從小被四川外婆帶大的她，習於辛辣口味飲食，嫁給本省人夫家，花了一段時間，才適應清淡的閩南食物！何況是漂洋過海來台的新住民姐妹，要接受另一個國家的生活和飲食文化。

張碩芳說，剛嫁到夫家第一年的過年，祭拜祖先時婆婆準備豐盛三牲和供品，年夜飯「婆婆夾著一大塊白斬雞肉」到她碗裡，她當下直白道「白斬雞，沒味道！」，令婆婆慨嘆「外省媳婦難伺候！」公公打圓場，明年過年拜拜三牲由碩芳準備。

▲桃園「跨味新創」座談

▲桃園「跨味新創」座談。（圖／記者楊淑媛攝）

熱愛廚藝，曾遠赴義大利學習義式料理的她，爽快回「那有什麼問題」。隔年過年前夕，她一早到市場買了生雞，回家做「義式烤雞」花了一上午醃料、烤，端上供桌時，公婆驚呼「碩芳，雞頭怎不見！也不見雞腳」，如何拜祖先？

張碩芳說，學做義式烤雞本就去頭、腳，她那知，祭拜祖先的雞「要有頭有腳」，長年居住台灣的外省和本省人，生活和飲食習慣，都有差異，何況是漂洋過海來台的新住民姐妹，要適應另一個國家的生活和飲食文化。

▲桃園「跨味新創」座談

張碩芳表示，因為求學她在國外待了7年，回台灣後又去義大利遊學四個月，真心覺的文化的衝擊、語言的不同是非常辛苦的。如果可以在異國吃上一碗家鄉的美食，所有的疲勞都會在那個瞬間消失，鼓勵新住民姐妹學做料理，慰勞自己，也可一解思念家鄉心情。

▲桃園「跨味新創」座談

張碩芳非常感謝婆婆愛料理，養成她的先生喜歡在家吃飯。儘管服務工作再忙，夫妻倆也會抽出時間在家做菜、用餐，因為透過「食物」，共餐的家人可以打開彼此的對話。不論好壞，食物其實承載著我們好多濃厚的情感，太其是「家鄉的味道或者媽媽的味道」都是難忘的記憶。

桃園市新住民人口數至今年4月底，已達6萬9510人，市府婦幼局辦理「跨味新創－移動式新台女力、體驗經濟行動計畫」，邀請北台灣的新住民女性、喜歡多元文化的台灣女性與新二代，一起參加，用創意開啟女性的文化行動力。

六堂工作坊＋餐桌 Demo＋展演行動，由黃珮婷、楊禮琳、楊萬利、謝宜澂、林秀芃、鄭佑軒等師資帶領，從料理、故事到體驗設計，探索如何把日常技能轉化為文化資產與經濟力量，全程免費。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏正國「戲裡也在中秋離世」巧合惹鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

再多挖一鏟！讓災區早日復原　中原大學志工隊中秋前進光復清災

用「義式烤雞」拜祖先....桃園女議員自曝公婆都驚呆了

國慶連假公路局北分局　轄管省道疏運措施報你知

元智大學攜手越南雒鴻大學　以AI科技開創華語教學新模式

離婚後前妻拒搬！男控「被鎖門外」氣到提告　法院判她限期遷出

台南官田水雉園區奪COP15星級濕地中心獎　里山共生登國際舞台

「東石海之夏」今年清場僅一小時　網友大讚警方疏散有效率

點點投數位生活點數平台啟動　完成指定任務即可累計消費折抵點數

技藝傳承工作坊進駐台灣工藝園區　55歲+銀髮求職族都可報名

台南特搜隊再赴花蓮　災區前線堅守希望不放棄

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

講沒3句話！抓狂推站務員掉鐵軌...男殺人未遂罪送辦　長相曝光

害死5命！基隆「女人心」卡拉OK縱火案　死囚林旺仁請求再審

還原北捷踹人經過　Fumi阿姨現身：重來一次也會保護自己

再多挖一鏟！讓災區早日復原　中原大學志工隊中秋前進光復清災

用「義式烤雞」拜祖先....桃園女議員自曝公婆都驚呆了

國慶連假公路局北分局　轄管省道疏運措施報你知

元智大學攜手越南雒鴻大學　以AI科技開創華語教學新模式

離婚後前妻拒搬！男控「被鎖門外」氣到提告　法院判她限期遷出

台南官田水雉園區奪COP15星級濕地中心獎　里山共生登國際舞台

「東石海之夏」今年清場僅一小時　網友大讚警方疏散有效率

點點投數位生活點數平台啟動　完成指定任務即可累計消費折抵點數

技藝傳承工作坊進駐台灣工藝園區　55歲+銀髮求職族都可報名

台南特搜隊再赴花蓮　災區前線堅守希望不放棄

總統府光雕秀多次出現《零日攻擊》畫面　粉專傻眼：憑什麼

挺舉意外腰傷　台灣女將陳玟卉仍在世錦賽名列B組第1位

「越得不到越想要」星座Top 3　獅子遇到難以征服的對象就更想挑戰

國際火線／中國偏好戰爭？《暴風圈》引爆中韓舊恨新仇

再多挖一鏟！讓災區早日復原　中原大學志工隊中秋前進光復清災

用「義式烤雞」拜祖先....桃園女議員自曝公婆都驚呆了

5秒熔毀超音速反艦導彈　燎原-1激光武器率先上071登陸艦

國慶連假公路局北分局　轄管省道疏運措施報你知

前美貿易委員會主席批微軟　曾警告收購暴雪後漲價裁員成真

【事發畫面】黃子佼涉肇逃畫面曝光！　撞倒婦人停2秒跑了到案稱：沒感覺撞到人

地方熱門新聞

為重傷動物謀福利！新北召開「毛寶貝生命之光會議」保障生命權益

離婚後前妻拒搬！男控「被鎖門外」氣到提告法院判她限期遷出

用「義式烤雞」拜祖先...驚呆公婆

中原大學志工隊　中秋前進光復清災

國慶連假北分局　轄管省道疏運措施報你知

技藝傳承工作坊10／31台灣工藝園區登場

台南官田水雉園區奪COP15「星級濕地中心獎」

元智大學以AI科技　開創華語教學新模式

王中平領軍開唱　恆基打造「最溫暖重陽趴」

特遣隊「探勘堰塞湖」　灰白場景驚呆網

點點投數位生活點數平台啟動

台南特搜隊再赴花蓮災區前線堅守希望不放棄

長榮中學國中部三生多益破9百分！語言力、科學力雙料國際競爭力

台南南化中坑民宅傍晚竄火！12車25警消搶救無人受困

更多熱門

相關新聞

桃園新住民月嫂人才培訓　月子餐料理很多元

桃園新住民月嫂人才培訓　月子餐料理很多元

為協助新住民提升就業技能、拓展職涯發展管道，桃園市政府婦幼發展局委託桃園市保母協會，辦理「新住民月嫂人才培訓班」，18日舉辦結訓和成果展發表，共有37位學員完成課程，其中 13 位為非本國籍背景，順利取得結業證書，為投身母嬰照護產業邁出重要一步。

桃園奧林匹克運動會　期孩子運動中成長

桃園奧林匹克運動會　期孩子運動中成長

桃園新住民學AI電腦課程　直呼「收穫滿滿」

桃園新住民學AI電腦課程　直呼「收穫滿滿」

桃園新住民傑出楷模及績優服務人員　表揚　

桃園新住民傑出楷模及績優服務人員　表揚　

桃園新住民學以致用　讓據點長者開心變美

桃園新住民學以致用　讓據點長者開心變美

關鍵字：

桃園新住民婦幼局跨味新創張碩芳料理義式烤雞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

顏正國戲裡也在中秋離世

「好小子」顏正國過世！

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

驚嘆顏正國50歲離世　曾難過「我沒有參與為何判我15年！」

顏正國肺腺癌病逝　醫警告留意「8大症狀」：早期常誤認感冒

顏正國病逝原因、日期巧撞汪建民

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

「好小子」顏正國癌逝！愛妻悲痛

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

即／檢查時已是末期　鋼鐵爸曝阿國最後抗癌

顏正國「生前暴瘦」照片曝光！

不是退休！　詹皇第二次決定謎底揭曉

東北季風來了　8級強風發布2地轉雨

更多

最夯影音

更多
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢
黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

講沒3句話！抓狂推站務員掉鐵軌...男殺人未遂罪送辦　長相曝光

講沒3句話！抓狂推站務員掉鐵軌...男殺人未遂罪送辦　長相曝光

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面