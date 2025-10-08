用「義式烤雞」拜祖先....桃園女議員自曝公婆都驚呆了

▲張碩芳（左）和婆婆出席「跨味新創」座談。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

食物是生活記憶的主軸，更象徵了心中的家。桃園市議員張碩芳日前出席婦幼發展局於婦女館舉辦的「跨味新創─移動式新台女力、體驗經濟行動計劃」自曝，從小被四川外婆帶大的她，習於辛辣口味飲食，嫁給本省人夫家，花了一段時間，才適應清淡的閩南食物！何況是漂洋過海來台的新住民姐妹，要接受另一個國家的生活和飲食文化。

張碩芳說，剛嫁到夫家第一年的過年，祭拜祖先時婆婆準備豐盛三牲和供品，年夜飯「婆婆夾著一大塊白斬雞肉」到她碗裡，她當下直白道「白斬雞，沒味道！」，令婆婆慨嘆「外省媳婦難伺候！」公公打圓場，明年過年拜拜三牲由碩芳準備。

▲桃園「跨味新創」座談。（圖／記者楊淑媛攝）

熱愛廚藝，曾遠赴義大利學習義式料理的她，爽快回「那有什麼問題」。隔年過年前夕，她一早到市場買了生雞，回家做「義式烤雞」花了一上午醃料、烤，端上供桌時，公婆驚呼「碩芳，雞頭怎不見！也不見雞腳」，如何拜祖先？

張碩芳說，學做義式烤雞本就去頭、腳，她那知，祭拜祖先的雞「要有頭有腳」，長年居住台灣的外省和本省人，生活和飲食習慣，都有差異，何況是漂洋過海來台的新住民姐妹，要適應另一個國家的生活和飲食文化。

張碩芳表示，因為求學她在國外待了7年，回台灣後又去義大利遊學四個月，真心覺的文化的衝擊、語言的不同是非常辛苦的。如果可以在異國吃上一碗家鄉的美食，所有的疲勞都會在那個瞬間消失，鼓勵新住民姐妹學做料理，慰勞自己，也可一解思念家鄉心情。

張碩芳非常感謝婆婆愛料理，養成她的先生喜歡在家吃飯。儘管服務工作再忙，夫妻倆也會抽出時間在家做菜、用餐，因為透過「食物」，共餐的家人可以打開彼此的對話。不論好壞，食物其實承載著我們好多濃厚的情感，太其是「家鄉的味道或者媽媽的味道」都是難忘的記憶。

桃園市新住民人口數至今年4月底，已達6萬9510人，市府婦幼局辦理「跨味新創－移動式新台女力、體驗經濟行動計畫」，邀請北台灣的新住民女性、喜歡多元文化的台灣女性與新二代，一起參加，用創意開啟女性的文化行動力。

六堂工作坊＋餐桌 Demo＋展演行動，由黃珮婷、楊禮琳、楊萬利、謝宜澂、林秀芃、鄭佑軒等師資帶領，從料理、故事到體驗設計，探索如何把日常技能轉化為文化資產與經濟力量，全程免費。