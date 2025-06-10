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維護桃園市民健康環境　凌濤要求環保局「加碼」稽查中油桃煉廠

▲凌濤要求環保局「加碼」稽查中油桃煉廠

▲凌濤要求環保局「加碼」稽查中油桃煉廠。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員凌濤9日於市政總質詢中指出，針對桃園煉油廠的工安、環境污染，以及周遭居民健康，他相當重視也追蹤了非常長的時間，包括：要求法制局共同擬定相關污染損害的集體求償模式、也與衛生局配合在實施工廠周遭之「低劑量肺癌篩檢」時，能有一定的數據標準向污染源求償，

又，根據資料，光是111年桃煉廠的營業收入高達約2,083億元，然而過去103年至113年11月9日止，10年間裁處金額竟只有1882萬元，僅佔其一年營業收入的0.009038%；而近三年來，根據環保局統計，111年至113年，桃園市環保局已針對桃煉廠執行205次空氣污染稽查作業，共計告發29次，裁罰金額總計1,274萬元；等於是平均一年稽查68次，平均年裁處金額424萬。

凌濤說，桃園煉油廠的工安、污染等問題，長年影響週邊居民的環境品質和市民健康，要求環保局對桃園煉油廠工安等檢查「加碼」，期桃園煉油廠加強工安，落實污染防治。

市府環保局長顏己喨表示，環保局每周辦理一次及不定期的聯合稽查，另市府於今年6月4日啟動「三安專案(環安、消安、職安)」，由環保局與消防局、勞檢處針對該廠進行日夜間聯合稽查，並發現3件環保違規，後續依法處分，勞檢處發現3項職安缺失也將移請職安署依法處理。環保局同時進行煙道及放流水採樣，後續若數值超標，最高可處新臺幣2,000萬元以下罰鍰。

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