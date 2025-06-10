▲市府網路報名各彈各調，謝美英籲桃園智發會加強系統整合。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英9日於市政總質詢中指出，市長張善政有「科技市長」的美名，上任後將研究發展考核委員會跟資訊科技局，合併為「智慧城鄉發展委員會」，率全國之先以委員會體制高度扛起智慧城市跨局處協調責任，樂見桃園去年在智慧城市競賽中大放異彩，囊括國內外多項大獎，但從民眾使用者出發，覺得還是不夠「智慧」。

謝美英表示，她非常認同桃園跨局處推出多樣化活動讓民眾參與，但可惜的是，就像APP一樣，各吹各的調，以桃園市政府Line官方帳號為例，6月2日推播新屋米堡親子路跑、霄裡好風光遊程、校小市長出動、地方創生團隊出任務等多元免費活動，但每報名一個，就必須到配合的活動網站或Google、Surveycake表單填寫個人資料，有媽媽4個都填報，就加入2個網站會員、填寫了2個表單，還因為要幫家人報名，填寫的個資可以說是「海量」。

但像是新屋米堡親子路跑、霄裡好風光遊程都是體育局的活動，卻跟不同平台合作報名程序，想參加得先把個資送出。除了不定期活動之外，其他常態性活動像是圖書館各式活動要透過Accupass平台，桃園市土地公文化館、桃園市立美術館、桃園育兒資源網等，則是透過自己官網，每參加一個單位活動就要留下一次個資，非常不便民，也增加個資外洩風險。

謝美英說 ，當初市民卡APP上路前就說要整合所有資訊成單一平台，智發會前身是半個資科局，能否全面統整盤點活動報名連結，創造桃園專屬的報名平台，並以最高規格資料防護，讓系統更加親民，不用一直為了響應活動而加入外部報名平台，別讓科技市長和智發會都淪為口號。

對於市府活動報名平臺整合問題，智發會主委廖修武表示，部分市府活動因委外辦理，報名系統由廠商自建，導致報名連結分散，但市府正積極推動市民卡作為市政系統的單一登入通道，希望讓民眾僅需透過市民卡帳號，即可使用市府各項服務平臺及報名各種市府活動。

目前市民卡已有6個局處、共77項活動透過市民卡機制整合報名，如目前桃園市立圖書館的活動便已全面整合至市民卡系統，讓民眾只要一卡在手，便可完成報名。智發會將持續協調各單位，加速統一平臺的建置，提升使用市民卡的便利性。