AIT與鄭麗文會談內容曝光　谷立言邀「未來適當時機訪問華府」

▲美國在台協會（AIT）處長谷立言與鄭麗文會面。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文上任後，美國在台協會（AIT）處長谷立言今（12日）與她會面。谷立言重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行，並於會中誠摯邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府。鄭麗文對此充分認同，雙方一致認為，兩岸和平不僅攸關區域穩定，更是全球和平不可或缺的關鍵；任何對現狀的改變，皆應尊重兩岸人民的意願。

鄭麗文今日於中央黨部接見美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）一行，雙方就臺美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，會談氣氛十分良好融洽。鄭麗文表示，臺美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，並強調，唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。

雙方對於能就多項議題進行開放而建設性的對話均表達高度肯定，並重申將持續保持溝通與合作。谷立言並於會中誠摯邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府，雙方對後續交流均深表期待。

與會人員包含美國在台協會處長 谷立言（Raymond Greene）；政治組組長羅峻平（Michael Pignatello）；政治組政治官江俠瑾（Shayma Jannat）。國民黨出席人員則有國民黨主席鄭麗文；台北論壇基金會董事長蘇宏達，國際部主任 董佳瑜。

