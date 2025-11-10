傳AIT見鄭麗文　邱毅轟施壓國防預算：希望鄭硬起來守護台灣尊嚴





▲國民黨主席鄭麗文。

記者郭運興／台北報導

有媒體報導指出，AIT處長谷立言將在本周約新任國民黨主席鄭麗文見面，確認國民黨對國防預算的態度與立場。對此，前立委邱毅今（10日）表示，AIT找鄭麗文的理由是什麼？明著說就是施壓，要國民黨不能反對國防預算，當然AIT一定也會警告鄭麗文，不要跟大陸走太近，說大白話，就是要台灣做聽話又自備狗糧的哈巴狗，希望鄭麗文面對AIT能硬起來，守護住台灣的尊嚴。

邱毅表示，AIT要約談鄭麗文？好多媒體都用「AIT面試鄭麗文」做標題，自己看了心裡一陣陣的難受，AIT就是個美國民間組織，誰都知道這是美國擺在台灣的頂頭上司，一個AIT處長就可以約談政黨主席，任意頤指氣使，發施號令，這種把台灣當成美國殖民地的態度，一向很強調尊嚴的台灣，卻不引以為恥！

AIT找鄭麗文的理由是什麼？邱毅表示，目前傳出是關心國民黨對國防預算的態度，其實哪是什麼關心，明著說就是施壓，要國民黨不能反對。當然AIT一定也會警告鄭麗文，不要跟大陸走太近，說大白話，就是要台灣做聽話又自備狗糧的哈巴狗，還得隨時等待沒利用價值要被宰殺的命運。

邱毅指出，台灣編了9千5百億的國防預算，川普還嫌不夠，因為只占GDP的3.2%，川普索求的是5%，川普的國防部次長柯伯吉還要10%，這是要把台灣榨乾的姿態，現在還準備用這態度去霸凌鄭麗文。

邱毅提到，依美國眾議院的資料，美國欠了台灣220億美元，說欠，指的是台灣給了錢，美國卻不給，或拖延給武器，總之，就是百般理由，反正對台灣做「老賴」，台灣是不敢吭聲，甘心情願接受的，希望鄭麗文到了AIT，這筆爛帳得要美國交代一下。

邱毅認為，川普是不重視AIT的，年初AIT主席羅森伯格就辭職了，現在一直沒任命新的人選，而賴清德一直想過境美國，AIT也似乎幫不上忙，現在該不會連鄭麗文想推動兩岸和平，都想插手干預。

邱毅強調，川普現在內外交困，最新民調，支持率已跌破40%，不支持率破五成，美國霸權已日薄西山，現在的美國也只能找台灣來耍耍官威了，希望鄭麗文面對AIT能硬起來，守護住台灣的尊嚴。

▼前立委邱毅。


