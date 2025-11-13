　
生活 生活焦點

早餐常見肉品「藏致癌物」　毒性與香菸同級！專家示警

▲▼ 光盤,光盤行動,吃飯,吃光,用餐（圖／視覺中國）

▲早餐常見的培根、火腿等加工肉含有亞硝酸鹽，暗藏致癌風險。（示意圖／視覺中國）

記者曾羿翔／綜合報導

許多人早餐常吃的培根與火腿，恐怕潛藏健康危機。粉專「韋恩的食農生活」近日引述英國科學家觀點指出，「立法規定培根像香菸一樣加上致癌警語，你贊同嗎？」英科學家呼籲應在這類加工肉品的包裝上加貼健康警語標籤，提醒消費者當中可能含有致癌化學物質「亞硝酸鹽」，其危險性已被世界衛生組織列為與香菸、石棉同級的第一類致癌物。

這項呼籲來自多位英國專家對食品安全政策的批評。他們指出，自2015年世界衛生組織（WHO）旗下國際癌症研究機構（IARC）正式將加工肉品列為第一類致癌物後，英國政府在過去十年內幾乎未對亞硝酸鹽使用採取任何實質行動。

亞硝酸鹽常用於加工肉中以保持肉色、延長保存與增添風味，但研究顯示，該物質在人體內會轉化為亞硝胺，一種可破壞DNA的致癌化合物，特別容易引發大腸癌。亞硝胺與DNA結合後，會導致基因結構錯亂與細胞分裂異常，進而生成腫瘤。

此外，亞硝胺還會引發氧化壓力，產生自由基，加劇細胞損傷。根據專家估算，過去十年英國因食用含亞硝酸鹽的加工肉而引發的大腸癌病例達約五萬四千例，造成國民保健服務體系高達三十億英鎊的負擔。另有研究指出，女性每週攝取加工肉類，其乳癌風險亦明顯上升，尤其與含亞硝酸鹽產品關聯最強。

雖然部分業者認為，去除亞硝酸鹽恐影響食品防腐與安全，但「韋恩的食農生活」指出，專家普遍認為，在現代冷藏與衛生條件充足的前提下，完全可以不依賴亞硝酸鹽製作出安全、耐儲存的肉品。歐洲已有大量無亞硝酸鹽產品上市多年，並未出現食安問題。

面對日益明確的健康風險，歐盟已率先立法限制亞硝酸鹽使用，並推動更安全的替代物。公共衛生專家認為，亞硝酸鹽屬於可預防的致癌因子，若能降低攝取量，不僅可減少癌症與慢性病風險，也能減輕醫療負擔。食安專家韋恩呼籲，從飲食改革做起，減少加工肉品攝取，將是提升個人與社會健康的關鍵。

11/11 全台詐欺最新數據

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

