歐盟擬列乙醇為致癌危險物　酒精乾洗手恐禁用

▲歐盟正研議把乙醇歸類為致癌危險物質。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

金融時報報導，含酒精清潔劑在歐盟被視為安全物質，且自1990年代起就被列為世界衛生組織必備藥品清單，但如今歐盟正研議把乙醇（ethanol）歸類為增加致癌風險的危險物質，此舉可能導致醫院使用的酒精類乾洗手與消毒清潔劑面臨禁用的狀況。

歐洲化學總署（ECHA）工作小組10日發布內部建議，把乙醇列為增加癌症及懷孕併發症風險的有毒物質，建議清潔及其他產品要以其他物質替代乙醇。

歐洲化學總署負責審查殺生物劑產品有效成分的委員會將於11月24至27日開會，決定是否正式認定乙醇對人體有害。在這之後，委員會將提交建議給歐盟執委會，由歐盟執委會做出最終決定。

不過相關反彈聲浪已經出現，認為這對醫療機構將產生重大影響。日內瓦大學學者皮特斯（Alexandra Peters）表示，醫療相關感染的致死人數比瘧疾、結核病與愛滋病加總還多，「手部衛生，特別是使用含酒精的手部消毒液，每年在全球可預防1600萬人感染」。

皮特斯還說，乙醇的替代品更具毒性，例如異丙醇（isopropanol），且使用肥皂反覆清潔手部不但耗時且會傷害皮膚。還有研究發現，在沒有使用洗手液的狀態下，醫護人員在手術期間每小時要花費30分鐘的時間在洗手這件事上。

歐洲化學總署強調，現階段尚未做出任何決定，若專家委員會得出的結論為乙醇具致癌性，將會建議使用替代產品，但如果沒有找到替代品或是在暴露水準安全的情況下，仍可能會核准乙醇用於殺生物劑。