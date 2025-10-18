　
微波食物有毒？ 中醫師揭真正風險來源：2地雷才是關鍵

微波加熱食物傳聞會致癌。（示意圖／翻攝自Facebook／羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.）

▲微波加熱食物傳聞會致癌。（示意圖／翻攝自Facebook／羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.）

圖文／CTWANT

微波加熱食物會致癌？中醫診所院長羅珮琳醫師闢謠，微波加熱屬非電離輻射，不會產生放射性或致癌，但可能破壞部分維生素與抗氧化物質。她也強調，健康風險主要來自超加工食品與不合格容器，建議正確加熱並選用玻璃器皿以確保健康。

羅珮琳醫師近日在臉書粉專，針對「微波食品能不能吃」這個長年被誤解的議題，整理並說明了她在節目《健康好生活》中曾分享過的相關資料。她提到，自1945年微波爐問世以來，這項發明為人們帶來了極大的生活便利，但圍繞微波爐的都市傳說也從未間斷，例如「微波加熱會讓食物具有放射性」、「會致癌」或「會破壞所有營養素」等說法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅珮琳醫師指出，這些疑慮其實早有研究可以釐清。她引用2004年與2014年的2項動物實驗說明：2004年的13週大鼠研究顯示，微波加熱與傳統加熱對健康影響並無顯著差異，意即微波加熱並不會讓食物產生毒性。然而，2014年針對微波加熱食物進行長期餵養的研究中，大鼠的肝臟功能與抗氧化能力出現變化，顯示長期以微波食品為主可能導致營養不均與抗氧化能力下降。

她進一步解釋，微波雖屬於電磁輻射的1種，但屬「非電離輻射」，不像核輻射或X光那樣會破壞DNA或造成放射性污染，因此「微波加熱使食物具有放射性」的說法並不成立。

不過，微波加熱確實可能造成部分營養素的損失，特別是不耐高溫的維生素C、B群、K、黃酮類與酵素等。若長期食用這類加熱食品而未補充新鮮蔬果，就可能導致體內抗氧化物質不足。她建議，使用微波爐時應採取「快速加熱、避免溫度過高、少用水」的方式，以保留更多水溶性維生素，同時日常飲食中要多攝取新鮮水果，補足營養。

羅珮琳醫師也提醒，真正影響健康的往往不是「微波加熱」本身，而是「超加工食品」與「不合格容器」。許多市售微波食品，如冷凍炒飯、義大利麵、炸物等，通常含有高鈉、高脂肪、低纖維，長期食用容易增加高血壓與心血管疾病的風險。

此外，如果使用非微波安全的塑膠容器加熱，可能釋出微塑膠、雙酚A（BPA）或其他化學物質，對神經與免疫系統造成潛在危害。即使是標示「可微波」的塑膠容器，在加熱過度時仍可能釋放有害物質，如鄰苯二甲酸酯、PFAS、微塑膠等。

她也分享，自己偶爾還是會吃超商食品，但若需要加熱，會將食物倒入玻璃容器再加熱。雖然多了一道清洗的程序，「但吃得健康無毒更重要。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

