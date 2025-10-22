比含糖飲料更傷肝！1種飲料「明明無糖」脂肪肝風險增加60%

▲含糖、代糖飲料都應該盡量避免。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

代糖飲料雖無糖分，但卻不代表更健康。粉專「韋恩的食農生活」引用英國研究並指出，「每日攝取低熱量代糖飲料（LNSSB）者，罹患代謝相關脂肪性肝病（MASLD）風險增加 60%；而每日攝取含糖飲料（SSB）者，風險則增加 50%」，但若是選擇喝水，則可以顯著降低脂肪性肝病的風險，「所以水還是最好的飲料！」

粉專「韋恩的食農生活」以「代糖飲料一樣會引起脂肪肝，風險甚至比含糖飲料還高」為標題發文，提到含糖飲料早被認為會引起許多新陳代謝問題，或者提高內臟脂肪、脂肪肝，因此很多人會覺得，選擇無糖或者代糖飲料，會是比較健康的選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過粉專表示，現在有英國研究指出，「代糖飲料還是會傷害我們的肝臟，引起脂肪肝，甚至風險還比含糖飲料高！」學者追蹤英國生物資料庫的12萬人發現，每天飲用超過250克（約一罐）的含糖或代糖飲料者，肝臟疾病風險都會上升。

粉專進一步指出，「每日攝取低熱量代糖飲料（LNSSB）者，罹患代謝相關脂肪性肝病（MASLD）風險增加 60%；而每日攝取含糖飲料（SSB）者，風險則增加 50%」，在平均10.3年的追蹤期間，有1178名受試者罹患MASLD，其中108人死於肝臟相關疾病。

粉專表示，代糖飲料的攝取和肝臟死亡風險明顯相關，且含糖、代糖飲料都和肝臟脂肪含量增加有關。事實上，代謝相關脂肪性肝病是因為肝臟脂肪堆積過多所導致的疾病，長期下來可能會引發肝炎、腹部疼痛、疲倦、食慾不振等症狀，現在代謝相關脂肪性肝病已經是全球最常見的慢性肝病，影響超過30%人口，並快速成為肝臟相關死亡的主要原因之一。

研究顯示，就算每天只喝一罐代糖飲料，也跟代謝相關脂肪性肝病發病風險升高有關。至於為何含糖、代糖飲料都會傷肝？是因為含糖飲料的高糖分會導致血糖與胰島素劇烈波動，促進體重上升、尿酸增高，最終導致肝脂肪堆積。代糖飲料雖無糖分，但可能改變腸道菌相、干擾飽足感、刺激甜味渴求，甚至誘發胰島素分泌異常，間接損害肝臟代謝。

因此粉專最後提到，不管是含糖還是代糖飲料，都應該盡量避免，以避免肝病和心腎代謝疾病，且若以水取代引用，可以顯著降低MASLD風險，「取代含糖飲料：風險降低 12.8%，取代代糖飲料：風險降低 15.2%，但若只是互換兩種飲品，風險並不會下降。所以水還是最好的飲料！」

本文經「韋恩的食農生活」授權引用