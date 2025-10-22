　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

比含糖飲料更傷肝！1種飲料「明明無糖」脂肪肝風險增加60%

▲▼沒有易拉環的飲料（圖／取自免費圖庫Pexels） 

▲含糖、代糖飲料都應該盡量避免。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

代糖飲料雖無糖分，但卻不代表更健康。粉專「韋恩的食農生活」引用英國研究並指出，「每日攝取低熱量代糖飲料（LNSSB）者，罹患代謝相關脂肪性肝病（MASLD）風險增加 60%；而每日攝取含糖飲料（SSB）者，風險則增加 50%」，但若是選擇喝水，則可以顯著降低脂肪性肝病的風險，「所以水還是最好的飲料！」

粉專「韋恩的食農生活」以「代糖飲料一樣會引起脂肪肝，風險甚至比含糖飲料還高」為標題發文，提到含糖飲料早被認為會引起許多新陳代謝問題，或者提高內臟脂肪、脂肪肝，因此很多人會覺得，選擇無糖或者代糖飲料，會是比較健康的選擇。

不過粉專表示，現在有英國研究指出，「代糖飲料還是會傷害我們的肝臟，引起脂肪肝，甚至風險還比含糖飲料高！」學者追蹤英國生物資料庫的12萬人發現，每天飲用超過250克（約一罐）的含糖或代糖飲料者，肝臟疾病風險都會上升。

粉專進一步指出，「每日攝取低熱量代糖飲料（LNSSB）者，罹患代謝相關脂肪性肝病（MASLD）風險增加 60%；而每日攝取含糖飲料（SSB）者，風險則增加 50%」，在平均10.3年的追蹤期間，有1178名受試者罹患MASLD，其中108人死於肝臟相關疾病。

粉專表示，代糖飲料的攝取和肝臟死亡風險明顯相關，且含糖、代糖飲料都和肝臟脂肪含量增加有關。事實上，代謝相關脂肪性肝病是因為肝臟脂肪堆積過多所導致的疾病，長期下來可能會引發肝炎、腹部疼痛、疲倦、食慾不振等症狀，現在代謝相關脂肪性肝病已經是全球最常見的慢性肝病，影響超過30%人口，並快速成為肝臟相關死亡的主要原因之一。

研究顯示，就算每天只喝一罐代糖飲料，也跟代謝相關脂肪性肝病發病風險升高有關。至於為何含糖、代糖飲料都會傷肝？是因為含糖飲料的高糖分會導致血糖與胰島素劇烈波動，促進體重上升、尿酸增高，最終導致肝脂肪堆積。代糖飲料雖無糖分，但可能改變腸道菌相、干擾飽足感、刺激甜味渴求，甚至誘發胰島素分泌異常，間接損害肝臟代謝。

因此粉專最後提到，不管是含糖還是代糖飲料，都應該盡量避免，以避免肝病和心腎代謝疾病，且若以水取代引用，可以顯著降低MASLD風險，「取代含糖飲料：風險降低 12.8%，取代代糖飲料：風險降低 15.2%，但若只是互換兩種飲品，風險並不會下降。所以水還是最好的飲料！」

本文經「韋恩的食農生活」授權引用

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

脂肪肝恐拖成肝癌　醫：減重7％～10％就能改善發炎

脂肪肝恐拖成肝癌　醫：減重7％～10％就能改善發炎

全球肥胖及糖尿病人口增加，脂肪肝炎也隨之盛行。台中慈濟醫院消化醫學中心主任許景盛指出，脂肪肝炎病人若未控制，會持續發展成肝硬化，增加肝癌風險，臨床也發現，患者若減重7％～10％，就能明顯改善發炎與纖維化。

「這種糖」恐加速失智！中壯年最危險

「這種糖」恐加速失智！中壯年最危險

1族群「脂肪肝」風險增7成　嚴重恐致肝癌

1族群「脂肪肝」風險增7成　嚴重恐致肝癌

腳踝腫脹竟是「2大致命病」前兆

腳踝腫脹竟是「2大致命病」前兆

大學畢業男罹患糖尿病！醫師揪出主因

大學畢業男罹患糖尿病！醫師揪出主因

含糖飲料代糖飲料韋恩的食農生活脂肪肝

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

