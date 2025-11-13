營業40年！竹北排隊名店「貼頂讓紅紙」開到12月底　老饕哭了

▲又有竹北排隊名店宣布結束營業。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

陪伴竹北人超過40年的「馮姊姊飯糰」是排隊名店，最近店家卻貼出頂讓告示，最後營業日到年底，讓不少老顧客不捨直呼「我要哭死了…今年到底是什麼破年。」就有人留言透露，這家傳奇早餐店因人力難尋、老闆決定退休，才結束長達數十年的營業生涯。

有網友在Threads發文表示，「陪伴竹北人40年的馮姊姊也要結束營業了，飯糰超好吃耶～」貼文一出，吸引許多老顧客都驚呆，紛紛湧入留言，「為什麼？他們飯糰真的是全竹北最好吃欸」、「竹北江湖人稱第一飯糰，沒了我心碎」

還有在地人崩潰，「住在竹北二十幾年…嘴笑鼻沒了、竹北豆子埔公園沒了、大家樂福沒了，現在連以前我媽都會早起打電話去叫，再繞過去買給我吃的早餐馮姊姊也要結束營業了」、「今年竹北是怎麼了？怎麼一堆我喜歡的店都倒了，我的天啊！」

其中就有人留言，「之前跟老闆聊過，他們的房子是租的，成本壓力很大。又找不到人來做。聽完，我當時已經覺得快撐不下去了！沒有想到這麼快。」但也有網友解釋，「主要是人難請加上老闆決定退休，和租金無關。原本在新竹市光復路交流道那邊，後來搬到竹北，前後共40年沒錯。」

「馮姊姊飯糰」將營業至年底，粉絲們紛紛表示要趕快再去朝聖，「要吃要快，不然就吃不到了！」、「希望退休後老闆能好好休息，平安喜樂。」

