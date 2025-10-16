飛日本玩！他嘆「沒早餐店」都嗑超商飯糰、三明治　達人搖頭

▲台人愛飛日本旅遊。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

對台灣人來說，隨處可見、選擇多元的早餐店稀鬆平常。就有網友赴日旅遊時，直呼「日本的早餐文化有點貧乏」，抱怨早上想悠閒的在早餐店吃早餐、喝杯手沖咖啡都很難。對此，日本旅遊達人林氏璧就解釋，日本不是沒有早餐文化，只是形式與台灣不同，笑呼不能因為沒有美而美，就說人家沒早餐文化。

林氏璧在粉專轉PO一篇貼文，撰文者說自己是會早起，一定要吃早餐的人，但在日本都找不到早餐店，所以早上他都去超商買三明治、飯糰解決，或是到速食店果腹。他還提到，日本似乎也不太盛行「咖啡文化」，許多咖啡店早上10點才開門，「早上想喝一杯手沖咖啡都不太容易」。

對此，林氏璧在臉書表示，首先直呼「我覺得『沒有早餐店』不能說是『沒有早餐文化』欸！」他指出，該名網友可能是不習慣沒有「美而美」這樣的店型，「日本的確幾乎沒有這種專門只做早餐的早餐店，不過在許多連鎖餐廳，咖啡店等都有早餐的選擇呀！」

至於該名網友認為日本沒有咖啡文化，林氏璧也笑說「黑人問號」，表示自己在京都剛體驗過「咖啡文化轟炸」，當地朋友每天早上都會帶他去代表性老店吃早餐，「點咖啡送早餐是來自名古屋非常有趣的早餐文化呢！我很愛小倉紅豆抹醬配厚片吐司。」。

最後他補充，他個人其實最喜歡的是日式早餐，「白飯配個烤魚，一碗味噌湯，也許做個生蛋拌飯，簡單就很美味。很多日本人可能都是在家裡吃早餐吧？」