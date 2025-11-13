　
    • 　
>
地方 地方焦點

不倒翁健走杖助攻　台大雲林分院病友會走出希望步伐

▲醫療結合運動，健走杖成為巴金森病友的「活力密碼」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲病友練習健走杖，神情專注、步伐穩健。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

今（13）日台大醫院雲林分院舉辦第十次「巴金森病友會」活動，這個成立於2021年的病友團體，為巴金森氏症患者與家屬搭起互相支持的橋梁，讓病友在彼此交流中重拾生活信心。這次活動以「健走杖運動」為主題，邀請不倒翁運動學校專業指導員許婷淯，帶領病友從一根健走杖開始，學習穩健行走的力量。

多位病友手持健走杖，隨著指導員的節奏輕輕踏步。每一次抬腿、每一次擺臂，都像在與身體重新對話。許婷淯笑說：「對長者來說，健走杖是勇腳棍，是他們重新啟動的力量。」她指出，不倒翁健走杖能穩定步伐、強化下肢肌群與平衡力，讓運動變得安全而有效。

▲醫療結合運動，健走杖成為巴金森病友的「活力密碼」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲醫師與病友互動，分享運動技巧與復健心得。（圖／記者游瓊華翻攝）

「不倒翁運動學校」由郭健中醫師於2018年創立，宗旨是推廣健走杖運動以對抗肌少症。郭醫師與台大雲林分院院長馬惠明同為急診背景出身，兩人都見過太多因老化或疾病而喪失行動力的病患，因此致力將運動帶入醫療復健中，讓身體在活動中恢復尊嚴與活力。

台大雲林分院神經部主任張楷杰表示，巴金森氏症是一種神經退化性疾病，患者常面臨肌肉僵硬、動作遲緩、平衡不穩等問題，導致行動受限。相較於傳統拐杖，「不倒翁健走杖」能分散身體重心、減少跌倒風險，提升行走時的安全與信心。「對病友來說，這不只是輔具，更是勇氣的延伸。」張主任說。

副院長陳信水補充，自病友會成立以來，活動內容涵蓋病症教育、心理支持、運動訓練與生活分享，讓醫療照護不再只是藥物與診間的事。「這不只是一場運動課，更是一場找回自信與尊嚴的練習。」他強調，規律而安全的運動是治療的重要一環，能延緩退化、穩定情緒，也讓家屬在互助氛圍中獲得力量。

張楷杰主任指出，病友會最珍貴的是「彼此的陪伴」，透過經驗分享與互助，讓病友與家人不再孤單。未來，台大醫院雲林分院將持續推動健康促進活動，深入社區、守護鄉親，讓醫療成為一盞恆亮的燈，照亮每一位努力與疾病共存的生命。

▲醫療結合運動，健走杖成為巴金森病友的「活力密碼」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲醫療結合運動，健走杖成為巴金森病友的「活力密碼」。（圖／記者游瓊華翻攝）


11/11 全台詐欺最新數據

相關新聞

48歲男腦中風偏癱　「電擊腦部」1個月後能走了

48歲男腦中風偏癱　「電擊腦部」1個月後能走了

高雄一名48歲謝姓上班族，下班後喜歡東摸西摸，每天都熬夜到凌晨2、3點才肯睡覺，今年6月在上班時間突然右側肢體癱軟、臉歪嘴斜口水流不停，被同時送往醫院就診，檢查出急性缺血性腦中風。謝先生住院時間都仰賴他人照顧，轉入復健部病房後，經醫師評估接受重複經顱磁刺激並搭配職類復健，1個月內已能行走，並獨立完成大部分日常活動。

雲林完成首例器官捐贈　醫療能量全面升級

雲林完成首例器官捐贈　醫療能量全面升級

「鋼鐵傘兵」秦良丰嘆身體不適影響心態 　突PO文：真的累了

「鋼鐵傘兵」秦良丰嘆身體不適影響心態 　突PO文：真的累了

台大雲林分院「達文西」手術突破百例

台大雲林分院「達文西」手術突破百例

高宇杰關鍵期缺陣　林吳盼守護本壘

高宇杰關鍵期缺陣　林吳盼守護本壘

