「鋼鐵傘兵」秦良丰嘆身體不適影響心態 　突PO文：真的累了

▲秦良丰去年退伍了，目前在國軍高雄總醫院擔任行政專員。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者劉人豪／台北報導

陸軍航特部傘兵秦良丰在2018年漢光演習執行跳傘預演時，因主、副傘都沒開而從近400高空墜地；原本秦良丰幾乎全癱臥床，在家人與醫療團隊協助下、個人強大意志力及積極復健，恢復慢速行走能力。去年秦良丰退伍，目前在國軍高雄總醫院擔任行政專員，日前他在臉書發文說，「近期有一直在悲觀、否定間遊走，身體的不舒服讓我的心態往黑暗看的時間變多了，這陣子我是真的累了」。

秦良丰的意外發生在2018年5月17日漢光演習預演，當時他在台中清泉崗執行空降跳傘操演，卻因為主、副傘都沒開，不幸從1300英呎(約396公尺)的高空直接墜落地面，被送到醫院時心肺停止，經過童綜合醫院40天的搶救與急性期的治療，加上秦自己堅強的生命力與求生意志，終於存活下來，被轉送三總接受後續的療程與復健。

秦良丰原被判定全身癱瘓，在家人與醫療團隊協助下，也憑個人強大意志力及積極復健，恢復慢速行走能力，被形容是「鋼鐵傘兵」，此外這段歷程更被視為「醫療史上的奇蹟」。秦良丰原是航特部上兵，後因為通過各項考核，晉升下士，並已於2024年8月退伍，目前在國軍高雄總醫院擔任行政專員。

秦良丰日前在臉書發文指出，近期有一直在悲觀、否定間遊走，「身體的不舒服讓我的心態往黑暗看的時間變多了，這陣子我是真的累了」，在這樣狀態是真的不好受，真心感謝這段時間，陪伴著的家人，有來探望的航特部政戰主任王主任，和在特戰時認識的兄弟蔡易霖，「謝謝你們的陪伴和前來的慰問關心，讓我可以轉身再往光明回看一點。」