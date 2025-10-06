　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「鋼鐵傘兵」秦良丰嘆身體不適影響心態 　突PO文：真的累了

▲秦良丰退伍了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲秦良丰去年退伍了，目前在國軍高雄總醫院擔任行政專員。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者劉人豪／台北報導

陸軍航特部傘兵秦良丰在2018年漢光演習執行跳傘預演時，因主、副傘都沒開而從近400高空墜地；原本秦良丰幾乎全癱臥床，在家人與醫療團隊協助下、個人強大意志力及積極復健，恢復慢速行走能力。去年秦良丰退伍，目前在國軍高雄總醫院擔任行政專員，日前他在臉書發文說，「近期有一直在悲觀、否定間遊走，身體的不舒服讓我的心態往黑暗看的時間變多了，這陣子我是真的累了」。

秦良丰的意外發生在2018年5月17日漢光演習預演，當時他在台中清泉崗執行空降跳傘操演，卻因為主、副傘都沒開，不幸從1300英呎(約396公尺)的高空直接墜落地面，被送到醫院時心肺停止，經過童綜合醫院40天的搶救與急性期的治療，加上秦自己堅強的生命力與求生意志，終於存活下來，被轉送三總接受後續的療程與復健。

秦良丰原被判定全身癱瘓，在家人與醫療團隊協助下，也憑個人強大意志力及積極復健，恢復慢速行走能力，被形容是「鋼鐵傘兵」，此外這段歷程更被視為「醫療史上的奇蹟」。秦良丰原是航特部上兵，後因為通過各項考核，晉升下士，並已於2024年8月退伍，目前在國軍高雄總醫院擔任行政專員。

秦良丰日前在臉書發文指出，近期有一直在悲觀、否定間遊走，「身體的不舒服讓我的心態往黑暗看的時間變多了，這陣子我是真的累了」，在這樣狀態是真的不好受，真心感謝這段時間，陪伴著的家人，有來探望的航特部政戰主任王主任，和在特戰時認識的兄弟蔡易霖，「謝謝你們的陪伴和前來的慰問關心，讓我可以轉身再往光明回看一點。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台旅客跟團濟州島！購物站買太少「導遊訓話罵人」　全車怒了
快訊／新北熱飆38度！　5縣市高溫警示
整箱鳳梨酥被偷走！佳德PO文尋人遭讚「EQ無敵」　松山警方回
京都飯店火警！行動電源爆炸　2千人逃命
被爆在覓地成立新北市長競辦　黃國昌：陳世軒說的是真的
鏟子超人被質疑「民進黨砸錢請來」日領2千！她嘆：壞人都不相信
「鋼鐵傘兵」秦良丰突PO文：真的累了！　嘆身體不適影響心態

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

整箱鳳梨酥被偷走！佳德PO文尋人遭讚「EQ無敵」　松山警方回應了

帥男控遭女志工跟騷追求暴瘦6kg　法官認「生活圈重疊」判無罪

「鋼鐵傘兵」秦良丰嘆身體不適影響心態 　突PO文：真的累了

柯文哲被關1年全身病！陳珮琪痛批：裡面人畜共生　北所回應了

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

超速50公里慘吞1萬2罰單　騎士控測速陷阱…法官打臉：罰得沒錯

8旬嬤秋節前夕大迷途！烏日警4hrs搜50公里外　Google街景助團圓

情侶中秋驚魂！台南轉運站突遭怪男拉背包　女友制止還被打

壯碩通緝男遇警狂奔頻問：我怎麼了　跑不到50公尺就體虛被逮

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

轎車「截彎取直」瘋狂逆向　後方駕駛傻眼：不會開別上路

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

整箱鳳梨酥被偷走！佳德PO文尋人遭讚「EQ無敵」　松山警方回應了

帥男控遭女志工跟騷追求暴瘦6kg　法官認「生活圈重疊」判無罪

「鋼鐵傘兵」秦良丰嘆身體不適影響心態 　突PO文：真的累了

柯文哲被關1年全身病！陳珮琪痛批：裡面人畜共生　北所回應了

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

超速50公里慘吞1萬2罰單　騎士控測速陷阱…法官打臉：罰得沒錯

8旬嬤秋節前夕大迷途！烏日警4hrs搜50公里外　Google街景助團圓

情侶中秋驚魂！台南轉運站突遭怪男拉背包　女友制止還被打

壯碩通緝男遇警狂奔頻問：我怎麼了　跑不到50公尺就體虛被逮

保時捷「電動跑車策略大轉彎」！新一代718頂級款將搭6缸油電動力

魔鷹感性發文這兩天返鄉　「這一年充滿挑戰從未放棄...」　

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

才買一個半月就報廢！　陸電動車攀升到「76度」後起火

台旅客跟團濟州島！購物站買太少「導遊訓話罵人」　全車怒了

快訊／新北熱飆38度　5縣市高溫警示

神話玟雨妻借錢給前夫　「倒數2個月產娃」含淚認：打過官司⋯

熱身賽首戰先找比賽感覺　「咖哩大神」柯瑞：把球投進令我振奮

批國民黨消費花蓮災情冷血　她嘆：連鏟子超人也難逃惡質攻訐

宮鬥劇女星中秋節宣布結婚！老公是外科醫…幸福喊：天公待我真好

【鏟子超人辛苦了】聽完媽解釋花蓮災情　湘荷妹妹感謝志工超暖心

社會熱門新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

台南無照猴撞死17歲騎士　事發前先撞單車警開完單就放人

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

台南小三上課上到床上！　辯「只是朋友」竟遭姦夫當庭背叛

8歲童暴斃！社工被爆「查訪家暴」僅陪玩　鄰居錯愕吐內幕

成功嶺男離奇失蹤31年「被判死亡」！

最噁阿伯性騷救災單女　光復警方回應了

快訊／華新科技火警！員工「防塵衣包緊緊」出逃

黃金葛汁摻水壺毒害男同學　3女童和家長被求償101萬

台南無照猴過彎狂飆撞死好友　驚悚畫面曝光

新店某醫院男子14樓墜落　卡1F遮雨棚亡

更多熱門

相關新聞

「鋼鐵傘兵」秦良丰退伍工作曝　突遇國防部副部長來訪「備受鼓勵」

「鋼鐵傘兵」秦良丰退伍工作曝　突遇國防部副部長來訪「備受鼓勵」

陸軍航特部傘兵秦良丰在2018年漢光演習執行跳傘預演時，因主、副傘都沒開而從近400高空墜地；秦從鬼門關前走一遭，原本幾乎全癱臥床，所幸在家人與醫療團隊協助下，也憑個人強大意志力及積極復健，恢復慢速行走能力，被形容是「鋼鐵傘兵」。去年秦良丰退伍，目前在國軍高雄總醫院擔任行政專員，對於日前國防部副部長鍾樹明上將來訪，感到備受鼓勵。

金正恩警告美韓：將採取更多軍事措施

金正恩警告美韓：將採取更多軍事措施

許瑋甯產後人氣旺　再接下髮品代言

許瑋甯產後人氣旺　再接下髮品代言

陸女童20樓墜下卡雨棚 14樓女子拼死緊抓雙手救回一命

陸女童20樓墜下卡雨棚 14樓女子拼死緊抓雙手救回一命

未婚夫戰死加薩！她19個月後生下他的種

未婚夫戰死加薩！她19個月後生下他的種

關鍵字：

奇蹟軍事復健秦良丰漢光演習

讀者迴響

熱門新聞

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

快訊／王齊麟當爸了！陳詩媛樂曬超音波照

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

台南無照猴撞死17歲騎士　事發前先撞單車警開完單就放人

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

更多

最夯影音

更多
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面