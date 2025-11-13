侯漢廷烏龍爆料「快樂宴」挨告拒認罪　郭智輝聲明嗆：應坦然負責

▲前經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市議員侯漢廷日前爆料，美國總統川普宣布台灣關稅20%+N當日，經濟部長郭智輝竟設宴招待監委趙永清等人，主題是「當我們快樂在一起」，事後，侯漢廷坦承烏龍爆料，並向郭智輝道歉，但郭智輝不買單，仍委由律師提告。而該案今（13日）開庭，侯漢廷卻以有盡查證義務作無罪答辯。對此，郭智輝稍早發聲明指出，身為民意代表，本就應負起確實查證的義務，在錯誤指控造成任何人的名譽受損時，都應坦然面對應負的責任，而非迴避或卸責，本案已正式進入司法程序，將全力配合法律流程，捍衛個人名譽與公職尊嚴。

▼侯漢廷當時為烏龍爆料向郭智輝鞠躬道歉。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）



侯漢廷當時指控，郭智輝在對等關稅「20+N」公開當天赴台北福容飯店出席「當我們快樂在一起」宴席。在經濟部澄清僅短暫致意就離開後，侯漢廷更加碼指郭於現場停留3小時非短暫致意，更嗆聲，「如果講得是錯的，現在就可以告」。郭智輝隨後也自費委任律師提告。

郭智輝提告隔日，侯漢廷突發影片鄭重鞠躬致歉，他表示，自己未能嚴謹查核消息來源，在資訊判斷出現重大失誤，錯怪郭智輝，並引發社會不必要的紛擾，在此，為自己的錯誤，向郭智輝、經濟部、社會大眾致上最深切的歉意。郭智輝則回應「肯定勇於認錯」但未經查證的批評影響團隊，「本案仍由律師處理」。而該案今日開庭，侯漢廷卻以有盡查證義務作無罪答辯。

對此，郭智輝聲明指出，針對近日媒體報導，以及侯漢廷先生於公開場合及社群媒體上對我之不實指控，為維護個人清譽與正確的公共資訊，特此說明。一、針對不實指控，侯漢廷先生公開指稱「我在關稅公告當日停留宴席三小時」。此說法並非事實。在他承認錯誤之前，相關不實訊息已遭部分媒體轉載、渲染，「對我的名譽及行政團隊形象造成嚴重損害」。



郭智輝表示，其言論屬於散布不實資訊，足以誤導社會大眾並影響公共事務的正常討論。因此，「我決定依法追究相關法律責任，以正視聽，避免類似不實內容持續流通」。

聲明也提到，民主制度建立在監督與制衡之上，但監督必須奠基於真實資訊、事實查證與正當程序。任何未經查證、曲解事實或刻意操作輿論的行為，都已背離民主監督的正軌。

郭智輝認為，侯漢廷先生本人先前曾第一時間以未盡完整查證而公開道歉，但今日卻以有盡查證義務作無罪答辯。身為民意代表，本就應負起確實查證的義務，更應深知自己言論的影響力。在錯誤指控造成任何人的名譽受損時，都應坦然面對應負的責任，而非迴避或卸責，更不應主張反覆，視全民似玩弄於其指掌之間。



聲明也提到，本案已正式進入司法程序，「我將全力配合法律流程，捍衛個人名譽與公職尊嚴，同時維護正確資訊與社會信任。我呼籲社會各界理性看待公共議題，不輕信、不轉傳未經查證之訊息，共同尊重司法程序與事實真相，維護民主法治之核心價值」。