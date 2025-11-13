傳美對台關稅開價「介於日韓之間」　台美關稅磋商進度曝

▲台美對等關稅近期有望出現重大進展。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

台美關稅談判近尾聲，傳出美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，而台灣目標月底前與美敲定協定。行政院發言人李慧芝說，我方談判團隊正以「台灣模式」跟美方洽談供應鏈合作，爭取調降對等關稅、不疊加原稅率，以及232條款的關稅優惠；她指出，目前台美雙方正進行書面文件的交換討論，針對未來的協議先凝聚共識，達成共識後就會進入總結會商。

總統賴清德日前出席工業節慶祝大會時，形容台美對等關稅談判「缺臨門一腳」，時間差不多了，目前暫行關稅是20%，目標是要降低稅率且不疊加；另外，也希望能在美國針對半導體進口進行的「232條款」調查部分，取得最惠國待遇。

美國政治新聞網站Politico今引述知情人士指出，川普政府正與台灣就關稅協定進行談判，將要求台灣投資美國的規模在「韓國的3500億美元與日本的5500億美元之間」。

對此，行政院發言人李慧芝說，我方的談判團隊正在以「台灣模式」跟美方洽談供應鏈合作，也爭取調降對等關稅、並且不疊加原稅率，還有232條款多項關稅優惠。李指出，232條款不只影響半導體，還有半導體衍生產品，因此希望可以爭取最優惠待遇，同時也為我方赴美企業爭取更有利的投資環境跟條件。

李慧芝表示，過去我方的談判團隊已經說明，在供應鏈合作的部分，我方經過多次跟國內高科技產業溝通後，提出「台灣模式」，是由企業基於國際佈局，自主規劃到美國投資，貼近客戶、增加競爭力。而政府則提供金融的信保支持，也透過台美政府之間「G to G」的合作形成產業聚落，並且向美方爭取有利的投資環境和條件，也協助相關產業在美國的佈局，「因此『台灣模式』跟美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比」。

李慧芝說，台美雙方談判團隊在10月初第五輪的實體磋商後，也再次進行視訊會議，現在正進行書面文件的交換討論，針對未來的協議先凝聚共識，雙方達成共識後就會進入總結會商，達成台美的貿易協定。