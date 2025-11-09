網友稱「花80億歐元」讓蕭美琴進歐洲議會　總統府：造謠！已報警

▲副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）



記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴昨天（8日）驚喜現身歐洲議會，並以台灣副總統的身份於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，被視為重大外交突破；不過，9日馬上有網友在傳散，所謂「法國BBC報導，台灣捐了80億歐元（約2800億新台幣），讓副總統上去噴了20分鐘口水」的錯假訊息。對此，總統府表示，有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理。

一名帳號「@caffrey802」的網友，透過社群媒體發文指出，「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」

不過，此篇發文馬上遭到眾多網友嘲諷，「你不造謠就不會說話嗎？其他的不說，BBC是英國的不是法國的，網軍現在都不用讀書嗎？」、「太可笑了，法國哪有BBC？更何況2000多億台幣額度，這筆預算絕對在國會被反對黨議員爆料幹到翻天的」、「你是做詐騙的嗎？台灣什麼時候捐了2000多億，報導在哪」等。

對此，總統府發言人郭雅慧9日下午表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實。郭雅慧強調，總統府有注意到此則造謠貼文，並已經通知警政單位依法調查處理，呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。

