政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網友稱「花80億歐元」讓蕭美琴進歐洲議會　總統府：造謠！已報警

▲▼副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴昨天（8日）驚喜現身歐洲議會，並以台灣副總統的身份於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，被視為重大外交突破；不過，9日馬上有網友在傳散，所謂「法國BBC報導，台灣捐了80億歐元（約2800億新台幣），讓副總統上去噴了20分鐘口水」的錯假訊息。對此，總統府表示，有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理。

一名帳號「@caffrey802」的網友，透過社群媒體發文指出，「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」

不過，此篇發文馬上遭到眾多網友嘲諷，「你不造謠就不會說話嗎？其他的不說，BBC是英國的不是法國的，網軍現在都不用讀書嗎？」、「太可笑了，法國哪有BBC？更何況2000多億台幣額度，這筆預算絕對在國會被反對黨議員爆料幹到翻天的」、「你是做詐騙的嗎？台灣什麼時候捐了2000多億，報導在哪」等。

對此，總統府發言人郭雅慧9日下午表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實。郭雅慧強調，總統府有注意到此則造謠貼文，並已經通知警政單位依法調查處理，呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。

▼副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

11/07 全台詐欺最新數據

沈伯洋回應央視紅色通緝全球抓捕　「7分半的偽紀錄片充滿造謠」

網友稱「花80億歐元」讓蕭美琴進歐洲議會　總統府：造謠！已報警

ET專訪／「7成市民有被剝奪感」　林岱樺拋3產業政策當「護國市長」

ET專訪／林岱樺提王金平、陳建仁：沒人說宗教治國　卻無限挑惕我

ET專訪／控雄檢自以為皇帝　林岱樺列4不法：清清白白有信心無罪

ET專訪／林岱樺保證：初選公正就願賭服輸　相信賴清德身歷其境過

邱議瑩喊支持柯志恩就是挺鄭麗文　陳學聖：不知國民黨明年怎選

陳其邁發文力挺選新北市長　蘇巧慧幽默喊：照片可選漂亮一點

鄭麗文追思共諜惹議　王定宇嗆：叛徒同類相伴天性

趙少康涉亮票遭起訴求重刑　羅智強聲援：又是司法追殺？

沈伯洋回應央視紅色通緝全球抓捕　「7分半的偽紀錄片充滿造謠」

網友稱「花80億歐元」讓蕭美琴進歐洲議會　總統府：造謠！已報警

ET專訪／「7成市民有被剝奪感」　林岱樺拋3產業政策當「護國市長」

ET專訪／林岱樺提王金平、陳建仁：沒人說宗教治國　卻無限挑惕我

ET專訪／控雄檢自以為皇帝　林岱樺列4不法：清清白白有信心無罪

ET專訪／林岱樺保證：初選公正就願賭服輸　相信賴清德身歷其境過

邱議瑩喊支持柯志恩就是挺鄭麗文　陳學聖：不知國民黨明年怎選

陳其邁發文力挺選新北市長　蘇巧慧幽默喊：照片可選漂亮一點

鄭麗文追思共諜惹議　王定宇嗆：叛徒同類相伴天性

趙少康涉亮票遭起訴求重刑　羅智強聲援：又是司法追殺？

指蕭美琴是在歐洲議會「非正式演說」　許宇甄：民進黨政治表演秀

指蕭美琴是在歐洲議會「非正式演說」　許宇甄：民進黨政治表演秀

副總統蕭美琴近日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會上發表演說，創我國副元首訪問非邦交國的突破。但國民黨立委許宇甄今（9日）表示，賴政府將蕭美琴在歐洲議會的「非正式演說」包裝成重大的外交勝利，然而這既不是歐洲議會正式邀請，也不是正式身分，更沒有政策成果，若以此就要定義為外交重大成就，讓她質疑是典型的吹哨壯膽。許宇甄也批評，民進黨將外交工作變成一場場政治表演秀，不敢面對兩岸現實，不願承擔外交後果，卻要人民為其冒進付出代價。

中國氣炸！蕭美琴歐洲議會演說　徐國勇：讓它繼續不開心下去

中國氣炸！蕭美琴歐洲議會演說　徐國勇：讓它繼續不開心下去

賴清德感謝蕭美琴接重任赴歐洲議會演說　祝福蔡英文訪德順利

賴清德感謝蕭美琴接重任赴歐洲議會演說　祝福蔡英文訪德順利

接棒蕭美琴　蔡英文赴德演說：向全世界表達台灣守護民主、自由決心

接棒蕭美琴　蔡英文赴德演說：向全世界表達台灣守護民主、自由決心

蕭美琴IPAC歐洲議會演說保密到家　外媒曝最大考量

蕭美琴IPAC歐洲議會演說保密到家　外媒曝最大考量

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

