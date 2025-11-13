　
地方 地方焦點

83歲阿嬤代步車沒電進退兩難　屏東警一路相伴暖回家

▲屏東警分局員警載阿嬤返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局員警載阿嬤返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

83歲獨居劉姓阿嬤騎電動代步車外出，距家800公尺處電動車沒電，不知如何是好，熱心民眾發現報警，屏東警分局員警到場，了解狀況後，以巡邏車載她返家，再返回現場將她電動車推回家，讓阿嬤很感動。

屏東警分局民和派出所警員林枻翰、鍾雅容於日前接獲報案，有一名83歲劉姓阿嬤獨自在路上徘徊，神情焦急不安，需要警方協助。

二員抵達現場時，見劉嬤呆坐在電動代步車上，阿嬤看見員警到達後臉上露出開心的笑容，原來阿嬤騎著電動代步車正在回家的路上，卻突然沒電而受困路中，但距離回家的路程還有800多公尺，且天色昏暗、來往車輛頻繁，情況頗為危險，心裡正不知該如何是好。

首先員警確認她身體狀況尚可，自己的基本資料也能對答如流，同時確認她獨居後，一邊將電動代步車推移至安全處，一邊安撫她的情緒，並主動提供協助以巡邏車載送她安全回家，而後再返回現場合力將她的電動代步車一步一步推回去，確保人車平安無虞，讓她非常感動，頻頻向員警道謝。

分局長林明波表示，警方除了維護治安與交通安全，也時時關懷社區民眾。員警主動協助長者將沒電的電動代步車，展現警察為民服務的熱忱與溫暖。未來警方將持續以行動守護鄉親，讓民眾感受到警察就在身邊、安心又貼心。

11/11 全台詐欺最新數據

83歲阿嬤代步車沒電進退兩難　屏東警一路相伴暖回家

83歲阿嬤代步車沒電進退兩難　屏東警一路相伴暖回家

阿北電動車爆始卡路邊　警當貼身司機送返家

阿北電動車爆始卡路邊　警當貼身司機送返家

85歲孫姓阿北騎乘電動代步車，返家途經沿山公路時，突遇車輛爆胎「顧路」。枋寮警分局員獲報處理，考量他年事已高且天色漸暗，遂駕駛巡邏車將他護送返家，並協助聯繫電動代步車業者，處理後續拖運維修事宜。他及家屬對於警方即時協助，頻頻致謝。

錯過末班車困山區　警護送她22公里下山

錯過末班車困山區　警護送她22公里下山

台電南投區處捐助偏鄉社區與慈善團體

台電南投區處捐助偏鄉社區與慈善團體

台東縣府陪伴獨居長者走出家門　感受藝術與自然之美

台東縣府陪伴獨居長者走出家門　感受藝術與自然之美

獨居長者屋頂遭吹毀台南市府媒合土木公會修補助他安身避雨

獨居長者屋頂遭吹毀台南市府媒合土木公會修補助他安身避雨

