台東縣府陪伴獨居長者走出家門　感受藝術與自然之美

▲台東縣府陪伴獨居長者走出家門。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府社會處於9月至10月間，結合中型復康巴士舉辦5場次「拾光藝事‧樂齡漫步行」活動，邀請縣內65歲以上獨居長者參與，帶領長者走出家門，探索藝術人文與大自然之美。社會處表示，活動與民間社福單位合作，每場安排約20位平日定期關懷的獨居長者參加，透過藝術參訪與互動交流，不僅豐富生活經驗，也減緩孤獨感，讓銀髮歲月增添更多溫度。

縣長饒慶鈴指出，此次行程串聯縱谷線、海岸線與南迴線多個特色景點，包括江賢二藝術園區、原生應用植物園及蔣勳書房等。長者們能在藝術展覽中汲取美感，在自然環境中放鬆心情，更能透過共餐彼此交流，分享生活點滴。她表示，這些互動讓原本獨自生活的長輩獲得陪伴，也讓社區的關懷力量延伸到每一位長者的日常。

社會處處長陳淑蘭則說，隨著高齡人口增加，縣府持續推動高齡友善措施，包括依風險層級進行關懷訪視，為弱勢獨居長者安裝智能守護緊急救援連線，並辦理聯繫會議與教育訓練，強化服務網絡共識。同時也推動社區照顧關懷據點、長青學苑及「台東卡」等老人福利服務。不過，她強調，政策之外，陪伴與關懷更為珍貴，應鼓勵長者走出戶外，「拾光藝事‧樂齡漫步行」不只是一次旅行，更是一段讓長者感受到被看見、被重視的旅程。

台東縣政府呼籲，民眾若發現有需要協助的獨居長者，可透過「e關懷」系統通報，或撥打1999、市話110尋求協助。也可透過村里幹事或縣府社會處洽詢（089-340720#140 潘社工、#141 高小姐），以獲得相關支持與服務。