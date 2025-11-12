　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文雅畜牧場「雞蛋、羽毛」又檢出芬普尼　農業部：重罰移送檢調

▲彰化文雅畜牧場驗出雞蛋含芬普尼，停止出貨調查中。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化文雅畜牧場昨天再驗出雞蛋含有芬普尼。（圖／彰化縣政府提供）

記者許敏溶／台北報導

彰化文雅畜牧場雞蛋被檢出農藥芬普尼代謝物。農業部今（12日）表示，該場從10日起全面移動管制並啟動逐批採檢程序，昨日再驗出雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物不合格，飼主涉違反「動物用藥品管理法」，農業部已建議彰化縣政府依該法加重裁罰，全案將移由檢調單位深入偵辦，以釐清污染來源與責任。

農業部強調，為配合食藥署追查近期雞蛋殘留芬普尼的原因，已將案例場雞蛋溯源標籤全面回收停發，並請彰化縣動物防疫所將案例場移動管制，該場所有交付給食品業者之蛋品，須經逐批檢驗合格後才可出售。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部補充說明，本案經彰化縣政府在10日至案例場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共計15件樣品送由中央畜產會檢驗，檢測結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則未檢出。因飼主涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，除將由彰化縣政府加重裁罰外，全案已移送檢調釐清詳細污染原因。

此外，農業部表示，彰化縣政府昨日再次至該場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，農業部也將持續追蹤檢驗結果。農業部補充，從106年9月6日已公告禁止使用芬普尼水懸劑於經濟動物，違者可依動物用藥品管理法裁處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，如造成危害人體健康，則可處七年以下有期徒刑。

農業部強調，此事件為首例藉雞蛋溯源編碼追蹤到問題蛋品，未來將持續強化雞蛋噴印溯源管理，嚴格把關禽蛋食品安全。食藥署也強調，文雅畜牧場不符規定的蛋品，一顆也不能出場，食藥署持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發1萬今入帳「為什麼我還沒收到」！　財政部解答
「停班課假圖卡漫天飛」警方要查了！　議長搶頭香道歉
逼近冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了
王子5副業營業額破億卻哭窮？　知情人士揭：口袋幾乎空空
宜蘭「沉浸式釣蝦場」直擊！　水淹腳踝繼續釣
快訊／雞蛋複檢芬普尼仍超標！　縣府重罰畜牧場12萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

放颱風假還是要早起！宜蘭南方澳泥水淹進家　滿地爛泥居民無奈

快訊／10:03台東池上規模3.5「極淺層地震」　最大震度2級

彰化放颱風假！清潔隊停止收運垃圾　民眾撲空傻眼

普發1萬入帳！陳志金曬入帳截圖　「行政院發」曝2種備註

普發1萬一早入帳！「為什麼我還沒收到」財政部解答：請耐心等待

台鐵下午「樹林=台東、彰化=潮州」對號車停駛　南迴也全停

鳳凰襲台！高雄各大醫院急診、住院照常　門診調整一次看

鳳凰撲台！高雄「良心百貨」宣布休館　商場、影城營業狀況一次看

文雅畜牧場「雞蛋、羽毛」又檢出芬普尼　農業部：重罰移送檢調

快訊／彰化文雅畜牧場雞蛋複檢芬普尼仍超標　縣府重罰12萬

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

放颱風假還是要早起！宜蘭南方澳泥水淹進家　滿地爛泥居民無奈

快訊／10:03台東池上規模3.5「極淺層地震」　最大震度2級

彰化放颱風假！清潔隊停止收運垃圾　民眾撲空傻眼

普發1萬入帳！陳志金曬入帳截圖　「行政院發」曝2種備註

普發1萬一早入帳！「為什麼我還沒收到」財政部解答：請耐心等待

台鐵下午「樹林=台東、彰化=潮州」對號車停駛　南迴也全停

鳳凰襲台！高雄各大醫院急診、住院照常　門診調整一次看

鳳凰撲台！高雄「良心百貨」宣布休館　商場、影城營業狀況一次看

文雅畜牧場「雞蛋、羽毛」又檢出芬普尼　農業部：重罰移送檢調

快訊／彰化文雅畜牧場雞蛋複檢芬普尼仍超標　縣府重罰12萬

沈伯洋恐遭「全球抓捕」　陸委會：針對所有台灣民眾的集體脅迫

高雄偷車賊拒捕！持螺絲起子作勢攻擊　遭警壓制送辦

放颱風假還是要早起！宜蘭南方澳泥水淹進家　滿地爛泥居民無奈

澎湖交通船「首航即斷航」延宕2年半　監院糾正望安鄉公所

蘇澳成孤島！泥流灌進民宅超慘畫面曝　民眾嚇到整晚不敢睡

鴻海傳出手拿下納智捷品牌　裕隆股價奔漲停

曾與大谷翔平並肩作戰多年　佛萊契爾「轉投手」未果宣布退休

快訊／10:03台東池上規模3.5「極淺層地震」　最大震度2級

宜蘭白米溪暴漲住戶受困！消防架設繩索溯溪驚險搶救

道奇謹慎評估WBC放行　GM：大谷翔平等人參賽「尚未討論」

陳偉霆重現「妍妍接電話！」　趙露思：不用這麼猛

生活熱門新聞

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

宜蘭今早出太陽　網：擋下鳳凰第一槍

蘇澳豪雨慘況！煙波飯店地下室整排車泡水

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

蘇澳煙波飯店B1淹水　住客想開車被阻

鳳凰風雨炸全台！停班課懶人包一覽

「一條鳳凰」夜穿南台　鄭明典揭變化

更多熱門

相關新聞

文雅畜牧場芬普尼雞蛋仍超標　重罰12萬

文雅畜牧場芬普尼雞蛋仍超標　重罰12萬

彰化縣埤頭鄉「文雅畜牧場」雞蛋因含有芬普尼，遭全面預防性下架15萬顆雞蛋並停止出貨，為了釐清汙染源進行複檢11日晚間出爐，雞蛋與羽毛檢體再度檢出芬普尼及其代謝物。縣府不敢大意，立即啟動緊急應變機制，除了對該場實施全面移動管制，更封存所有禽蛋，並加重開罰12萬元，要為民眾食安嚴格把關。

天天吃芬普尼蛋「半年恐傷神經、肝腎」　醫：孕婦孩童風險更高

天天吃芬普尼蛋「半年恐傷神經、肝腎」　醫：孕婦孩童風險更高

即／文雅牧場毒蛋竄台中　4240斤恐已吃下肚

即／文雅牧場毒蛋竄台中　4240斤恐已吃下肚

雞蛋驗出芬普尼　彰化文雅畜牧場停止出貨

雞蛋驗出芬普尼　彰化文雅畜牧場停止出貨

「芬普尼」毒雞蛋未流入新北　侯友宜：已叮嚀要加強稽查

「芬普尼」毒雞蛋未流入新北　侯友宜：已叮嚀要加強稽查

關鍵字：

芬普尼農業部文雅畜牧場蛋雞

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

粿粿親回應近況！

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

宜蘭今早出太陽　網：擋下鳳凰第一槍

更多

最夯影音

更多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面