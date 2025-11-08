阿璋肉圓開市「買10送2」又見人龍　饕客解饞：終於吃到了！

▲阿璋肉圓強勢回歸，今天買10送2。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

「終於等到這一天！」隨著非洲豬瘟禁宰令正式解封，彰化知名美食「阿璋肉圓」及「阿三肉圓」今天上午重新開賣，阿璋老闆施明裕開心宣布，開市首日推出「外帶買10送2」優惠，要用最新鮮的溫體豬後腿肉，滿足大家等待半個月的味蕾吸引大批饕客一早就來排隊享用。

「昨天肉品市場恢復交易，馬上就跟供應商調貨！」阿璋肉圓老闆施明裕難掩興奮地說。非洲豬瘟中央災害應變中心宣布自11月6日起恢復活豬載運，7日開放拍賣與屠宰，這讓使用溫體豬後腿肉的傳統小吃店終於能重新開張。施老闆表示，所有肉圓都是採用新鮮溫體豬肉製作，停賣期間很多老顧客天天來問，「現在總算能讓大家解饞了！」

▲阿璋肉圓強勢回歸，民眾排隊享用。

今天一早店門還沒開，就已經有民眾在門口等待。有專程到店消費的顧客說，「今天特地來解饞！」除了現場享用，他還外帶了10顆，正好享受到買10送2的優惠。另一位在地老顧客也笑著說：「沒有溫體豬的肉圓就是少了一味，今天終於吃到了！」

施明裕老闆說「大家等太久了」因此特別加大備貨量，並推出比平時買10送1更優惠的買10送2活動，要感謝顧客這段時間的等待與支持，「歡迎來彰化吃肉圓」。

▲阿璋肉圓選用人工手切新鮮溫體豬肉。

同樣受到豬瘟禁宰令影響，「阿三肉圓」由於使用的「切丁豬後腿肉」每日皆由溫體豬肉商手切至特定規格，只好在臉書公布短期內無法以冷凍豬肉取代，為確保品質，決定暫停營業兩周，今天上午10點30分同步開店，同樣吸引排隊人潮。