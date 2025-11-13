派出所樓上成立體能訓練中心　桃園警友站長鼓勵員警健身紓壓

▲桃園分局龍安派出所警友站成立體能訓練中心。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園分局龍安派出所警友站簡廉哲站長在與警察同仁的交流中，感受到員警每日面對不同狀況的事件所產生的心理壓力極為沉重，許多同仁藉由運動健身來紓解壓力，利用派出所4樓交誼廳構建「體能肌力訓練中心」購置跑步機、飛輪等十多項運動器材，讓同仁勤餘時間可以自我訓練。

年輕有為的簡廉哲帶領其「詠團隊」經營事業有成，並關懷社會經常參與公益活動。他本於肯定警察同仁維護治安的辛勞，於今年2月份接任龍安警友站站長，經常關懷值勤辛勞的員警，透過與同仁聊天互動，分享生活當中的酸苦甜。

簡廉哲發覺員警每日面對不同狀況的事件所產生的心理壓力極為沉重，許多同仁藉由運動健身來紓解壓力。但囿於時間有限，員警普遍至健身房報名運動。為使同仁有更多時間的調配，又能兼顧健身運動，簡站長經過與所長及同仁的討論，決定利用所內4樓交誼廳構建「體能肌力訓練中心」購置跑步機、飛輪等十多項運動器材，讓同仁勤餘時間可以自我訓練。

桃園市議會多位議員對於簡站長促進員警福利，增強同仁身體素質的idea極為支持，熱忱參與協調促成訓練中心的成立。由王智民分局長及簡廉哲站長共同主持，在諸位貴賓及龍安所同仁的見證之下，訓練中心正式落成啟用。王智民分局長代表所有同仁感謝簡廉哲及警友夥伴與所有來賓的支持與鼓勵。