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婦遭盜刷信用卡「才知皮包被偷」只盼找回老照片　圓滿結果曝

▲桃園市一名婦人日前接獲銀行通報信用卡有異常刷卡行為，驚覺皮包遭竊立即報警處理，桃園警分局龍安派出所員警摸黑3小時尋找。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一名婦人日前接獲銀行通報信用卡有異常刷卡行為，驚覺皮包遭竊立即報警處理，桃園警分局龍安派出所員警摸黑3小時尋找。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名婦人於4月30日接獲銀行通報指稱，其信用卡有異常刷卡行為，婦人驚覺自己皮包遭竊，立即向桃園警分局龍安派出所報案處理，婦人還希望皮包能尋回，因為皮包內有珍貴紀念性老照片，員警鎖定蔡姓男子涉有重嫌，查獲到案後，根據其透露將偷來皮包丟棄在國道2號橋下草叢內，員警摸黑3小時終於尋獲，婦人對於皮包失而復得感謝再三，還與3名員警合影，將暖警熱心助人善舉PO文在網路上，讓網友閱讀後都能為員警善舉按讚。

▲桃園警分局龍安派出所員警摸黑尋找被丟棄皮包，終於尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局龍安派出所員警摸黑尋找被丟棄皮包，終於尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局龍安派出所於4月30日接獲一名婦人報案指稱，上午接獲銀行通報，其信用卡有異常刷卡購買價值5萬餘元金飾，婦人當下驚覺皮包遭竊，連同皮包內還有大筆現金也不翼而飛，急得報案處理，員警謝宗燁受理報案後，除安撫被害婦人情緒，透過同仁在婦人可能遭竊地點追查過濾，鎖定30歲蔡姓男子涉有重嫌，經過3個多小時循線拘捕蔡姓竊嫌到案。

▲桃園警分局龍安派出所員警摸黑尋回被丟棄皮包物歸原主，婦人開心與員警合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局龍安派出所員警摸黑尋回被丟棄皮包物歸原主，婦人開心與員警合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警在蔡姓竊嫌身上取出信用卡與部分現金等證物，唯獨未見皮包，員警通知被害婦人到派出所領回失物，但婦人發現皮包不見了，蔡姓竊嫌辯稱偷來皮包後取走現金與信用卡等值錢物品，其餘皮包則隨手至棄桃園區文中路國道2號橋下草叢，員警前往周邊區域搜尋，無奈天色昏暗且區域廣闊尋找無果。

▲桃園警分局龍安派出所員警摸黑尋找被丟棄皮包，婦人開心將善舉PO文在網路上，引起網友共鳴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局龍安派出所員警摸黑尋找被丟棄皮包，婦人開心將善舉PO文在網路上，引起網友共鳴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

因為皮包內有紀念性老照片很重要，婦人再度希望員警能幫忙尋回皮包，派出所所長邱胤廷得知後，立即率警員謝宗燁、徐啟恩及李承晉二度前往現場搜尋，花費一個多小時，終於找到被丟棄皮夾物歸原主，被害婦人喜極而泣，對於員警積極助人精神非常肯定，與員警們合照留念後才開心返家，事後還在網路PO文感謝員警善舉協助，網友也紛紛對這群員警善舉按讚支持。

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