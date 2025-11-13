高鐵「TGo點數」年底將到期　購票最高可折抵800元

▲高鐵TGo點數可折抵車票。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

2025年將進入尾聲，高鐵公司提醒，2024年累積的高鐵TGo點數即將於年底到期，提醒民眾要盡早兌換車票、商品或購物折抵。此外，高鐵針對新會員推出加碼優惠，只要開通會員後搭車，可享加贈點數回饋，最高回饋600點。

台灣高鐵公司表示，2024年累積的TGo點數將於2025年12月31日到期，建議會員盡速檢視帳戶。點數不僅提供TGo點折抵高鐵票價，最高可折800元，更可透過「點數365」平台換商品，只要99點起就可兌換超商咖啡、人氣餐飲、生活小物等百種商品。

此外，還可以在「T-Shopping高鐵線上購」選購，點數彈性折抵消費；高鐵假期網站也可使用點數折抵旅遊行程。

高鐵公司表示，此次也特別針對新加入TGo的旅客，祭出加碼優惠。即日起至12月31日，期間新註冊「高鐵會員TGo」帳戶並完成開通者，於開通後搭乘高鐵即可享有加贈點數回饋，搭乘1次回饋100點、搭乘2次以上回饋200點，每月上限200點，最高可累計回饋達600點。

台灣高鐵表示，TGo會員購票乘車每消費20元即可累積1點，並享有指定車次優惠、生日禮及列車商品95折等專屬禮遇，還能將銀行、電信等合作夥伴的點數轉換為TGo點數。