明天起「提早1小時搭高鐵」沒換票不給過　1情況仍有彈性

▲明天起提早1小時以上搭高鐵要先換票。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

每年超過72萬名旅客提前改搭其他列車自由座未換票，導致原座位無法釋出讓其他旅客購買，也排擠自由座運能。自明天（10日）起，高鐵旅客若提前超過1小時搭乘，必須先完成換票手續，否則無法通過閘門乘車。不過，若提前在1小時內改搭其他班次自由座，尚未列入此次嚴格執行範圍，乘車仍有彈性權宜空間。

不少民眾預訂高鐵座位後，因行程調整，未換票自行改搭其他車次自由座，原購買對號座位因此無法釋出，根據高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2千多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位座位無法讓其他旅客利用，一年等同超過72萬個座位，不但嚴重影響有對號座購票需求者的權益，因訂位不搭、改搭其他列車自由座，也代表排擠了72萬個自由座運能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為避免列車座位浪費、保障其他民眾購票權益，高鐵自11月10日起將進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定，對號座旅客如欲提前超過一小時進站乘車，要先行換票再搭車，把空位釋出讓給有需要的人。

根據高鐵《旅客運送契約》第17條規定：「對號座車票限車票所載指定日期、車次及區間有效」。高鐵考量旅客若提前1小時以上乘車，應有充足時間可以換票，因此明天起針對提早1小時乘車旅客嚴格執行換票，若未換票將無法通過閘門。

由於高鐵旅客可持車票提前進站且臨時改搭距離原車次1小時內列車自由座，尚未列入此次嚴格執行換票範圍內，目前改搭其他列車自由座仍有權宜空間。

為因應明天起可能出現換票需求，高鐵公司表示，11月10日起「提早1小時以上搭車要先換票」規定實施初期，各車站將特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間。持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購。

高鐵提醒，旅客若有個人特殊因素譬如緊急醫療需求、家人突遭變故等情況，請主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。