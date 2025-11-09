女老師搭高鐵「狂發出1聲音」　旅客轉頭2次：小聲點！網吵翻

▲女教師在位子上批改作業，一旁旅客要她小聲一點。（示意圖／記者賴文萱攝）



網搜小組／劉維榛報導

高鐵寧靜車廂再掀話題！一名女網友在高鐵上批改作業，卻被乘客提醒「可以改小聲一點嗎？」才發現紅筆摩擦聲太明顯。她尷尬地改小力仍被再度提醒。文章一出，網友直言「那筆聲比刮保麗龍還可怕」、「我也會起雞皮疙瘩」，也有人反而覺得「刷刷聲很療癒」。

一名女網友在Dcard分享尷尬的趣事，前陣子高鐵寧靜車廂政策引發爭議，而她因為工作往返，想說在座位上批改學生作業，位子恰好位在中間，結果改到一半，靠窗旅客委婉告知「你可以改小聲（力）一點嗎？」

當下原PO才意識到，批改作業的紅色簽字筆會影響到他人，於是她盡量輕輕使力打勾，但依舊會發出摩擦的聲音，讓原PO感到十分不好意思，果真換到第二批作業時，對方還是忍不住提醒了一次。

文章曝光後，「那種筆真的有點吵，不過國小老師好像都很愛用，如果怕吵到人，用紅色原子筆應該會好很多」、「不是大小聲的問題，我是很怕這種筆的摩擦聲，跟刮保麗龍一樣，會起雞皮疙瘩」、「有沒有可能這支筆的聲音，對他的耳朵來說...類似指甲刮黑板」、「這種筆的聲音很噁心」、「應該還有翻紙張的關係，再加上你如果改很快，在寧靜車廂真的會有點吵」、「原來很多人不喜歡這個聲音，我超愛欸，刷刷刷的很悅耳」、「我寧願聽這個聲音，也不要聽小孩的哭聲」。