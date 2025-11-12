高鐵颱風天改「每小時3班」人潮擠爆　傍晚緊急加開4班次

▲台灣高鐵。（圖／記者李姿慧攝）



記者李姿慧／台北報導

鳳凰颱風來襲，高鐵今取消原有班次，改為每小時雙向各發3班全車自由座列車，不過上午高鐵桃園站通勤雙北的旅客擠爆月台，有民眾連排了3班依舊擠不上車。高鐵公司宣布，今傍晚將再增開4班南港至台中南下列車。

因應颱風，高鐵今調整運行，取消營運班表，改為雙向每小時各發3班全車自由座列車。一早高鐵站人潮擠爆，民眾在Threads抱怨，指高鐵取消原本班次改成每小時3班站暫停全車自由座列車，然後「人潮就爆炸了」，已經提早出門等了3班將近1小時才上得了車，也因此遲到。還有旅客抱怨他已經排了第3班車，根本擠不上去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣高鐵公司今中午緊急宣布，依據鳳凰颱風氣象資訊及旅運需求綜合評估，除原定每小時3班次之全車自由座列車外，將於今日傍晚5時30分至6時30分再增開4班次南港至台中之南下列車，發車時間為17:30、17:50、18:10、18:30，均為全車自由座（商務車廂除外），並沿途停靠各站。

高鐵公司指出，為加強服務通勤旅客，南港站於晚間5時至7時間總計將發出11班次南下列車，其中傍晚5時20分至6時40分，每10分鐘即發出1班次南下列車，發車時間為17:00、17:20、17:30、17:40、17:50、18:00、18:10、18:20、18:30、18:40、19:00，請旅客多加利用。