每天都被瓶瓶罐罐「洗腦」？視覺降噪讓房間和腦袋都淨空

▲只用一條膠帶，就能讓房間從雜亂變寧靜。遮住瓶身Logo後，視覺變得乾淨，心也跟著安靜下來，重新看見生活的本質。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

平常的你有在觀察自己的家裡環境嗎？沒有的話，現在請你環顧一下四周，有沒有發現房間裡其實充滿了各種標籤與品牌名稱，從化妝品到香水、從洗髮精到護髮產品，幾乎每一個瓶子上都印著鮮明的Logo和標語，這種無形的視覺干擾被心理學家稱為「視覺噪音（Visual Noise）」。國外網站《Bustle》分享，近期在Instagram上，一位創作者@chessiedomrongchai發起了「遮標籤運動」，她用遮瑕膠帶將所有美容產品的標籤蓋住，結果意外掀起討論。

她在留言中解釋：「我這樣做，是為了讓自己不再被品牌牽著走，學會專注於產品的功能，而不是名稱。」這個舉動引起許多網友共鳴，有人留言說：「這能幫助我們停止過度消費，專注於真正的需求，對大腦與地球都好。」也有人表示：「視覺上瞬間變得安靜許多！」

Chessie回覆指出，其實我們的大腦每天都在自動閱讀、辨識這些標籤，即使沒有意識到，也在持續被刺激。當你移除這些「視覺噪音」，整個環境會變得更安靜、更舒服。

什麼是「視覺噪音」？

心理治療師Lisa Chen表示，所謂視覺噪音，就是生活中不斷出現的品牌標籤、廣告語、行銷標誌。從浴室裡顏色鮮豔的洗髮精瓶，到梳妝台上各種大小不一的彩妝罐，再到廚房的穀片盒、辦公桌上的文具用品，這些無處不在的「字與圖」，長期下來會讓人產生一種低度壓力感。「久而久之，我們的空間就像迷你藥妝店一樣擁擠，這些視覺雜訊會累積成心理負擔，讓人潛意識裡覺得『太多了』。」她說。

為什麼要減少視覺噪音？

雖然不是每個人都會在意，但這些標籤其實會讓神經系統疲憊。Lisa解釋：「當我們必須處理大量的視覺資訊時，大腦會更費力地篩選、分辨什麼重要、什麼不重要，這會造成長期、輕度的壓力。對於感官敏銳的人而言，這尤其容易造成過度刺激。」

減少視覺噪音，其實是給大腦放個假。她補充：「這樣做可以降低『決策疲勞』。視覺雜亂不只是地板上的東西，而是大腦每天必須處理的資訊。當我們移除那些不斷呼喊注意的元素，就能更專注、更穩定。」

另外，這也能減少焦慮感，甚至抑制購物衝動。Lisa強調：「Logo並非中性符號，它本身是一種行銷提示，會潛意識地激發『再買一次』或『換新版本』的慾望。當你遮住這些標籤時，就能更容易珍惜手邊已有的物品，而不是不斷想添購。」

如何消除視覺噪音？

實際執行並不難。你可以像Chessie一樣，用膠帶蓋住標籤，或是將產品倒入透明或無印的玻璃瓶中，再把多餘的包裝移除。若你經常忍不住想購買「更美」的新品，不妨從蓋住品牌名開始。

當視覺世界安靜下來，你會驚訝於那股平靜感的出現。Lisa說得好：「當你的環境不再對你大喊大叫時，你終於能聽見自己內心的聲音。」