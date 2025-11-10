　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每天都被瓶瓶罐罐「洗腦」？視覺降噪讓房間和腦袋都淨空

▲▼視覺降噪,瓶罐,標籤,大腦,廣告,行銷。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲只用一條膠帶，就能讓房間從雜亂變寧靜。遮住瓶身Logo後，視覺變得乾淨，心也跟著安靜下來，重新看見生活的本質。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

平常的你有在觀察自己的家裡環境嗎？沒有的話，現在請你環顧一下四周，有沒有發現房間裡其實充滿了各種標籤與品牌名稱，從化妝品到香水、從洗髮精到護髮產品，幾乎每一個瓶子上都印著鮮明的Logo和標語，這種無形的視覺干擾被心理學家稱為「視覺噪音（Visual Noise）」。國外網站《Bustle》分享，近期在Instagram上，一位創作者@chessiedomrongchai發起了「遮標籤運動」，她用遮瑕膠帶將所有美容產品的標籤蓋住，結果意外掀起討論。

她在留言中解釋：「我這樣做，是為了讓自己不再被品牌牽著走，學會專注於產品的功能，而不是名稱。」這個舉動引起許多網友共鳴，有人留言說：「這能幫助我們停止過度消費，專注於真正的需求，對大腦與地球都好。」也有人表示：「視覺上瞬間變得安靜許多！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Chessie回覆指出，其實我們的大腦每天都在自動閱讀、辨識這些標籤，即使沒有意識到，也在持續被刺激。當你移除這些「視覺噪音」，整個環境會變得更安靜、更舒服。

什麼是「視覺噪音」？

心理治療師Lisa Chen表示，所謂視覺噪音，就是生活中不斷出現的品牌標籤、廣告語、行銷標誌。從浴室裡顏色鮮豔的洗髮精瓶，到梳妝台上各種大小不一的彩妝罐，再到廚房的穀片盒、辦公桌上的文具用品，這些無處不在的「字與圖」，長期下來會讓人產生一種低度壓力感。「久而久之，我們的空間就像迷你藥妝店一樣擁擠，這些視覺雜訊會累積成心理負擔，讓人潛意識裡覺得『太多了』。」她說。

為什麼要減少視覺噪音？

雖然不是每個人都會在意，但這些標籤其實會讓神經系統疲憊。Lisa解釋：「當我們必須處理大量的視覺資訊時，大腦會更費力地篩選、分辨什麼重要、什麼不重要，這會造成長期、輕度的壓力。對於感官敏銳的人而言，這尤其容易造成過度刺激。」

減少視覺噪音，其實是給大腦放個假。她補充：「這樣做可以降低『決策疲勞』。視覺雜亂不只是地板上的東西，而是大腦每天必須處理的資訊。當我們移除那些不斷呼喊注意的元素，就能更專注、更穩定。」

另外，這也能減少焦慮感，甚至抑制購物衝動。Lisa強調：「Logo並非中性符號，它本身是一種行銷提示，會潛意識地激發『再買一次』或『換新版本』的慾望。當你遮住這些標籤時，就能更容易珍惜手邊已有的物品，而不是不斷想添購。」

▲▼視覺降噪,瓶罐,標籤,大腦,廣告,行銷。（圖／取自免費圖庫pexels）

如何消除視覺噪音？

實際執行並不難。你可以像Chessie一樣，用膠帶蓋住標籤，或是將產品倒入透明或無印的玻璃瓶中，再把多餘的包裝移除。若你經常忍不住想購買「更美」的新品，不妨從蓋住品牌名開始。

當視覺世界安靜下來，你會驚訝於那股平靜感的出現。Lisa說得好：「當你的環境不再對你大喊大叫時，你終於能聽見自己內心的聲音。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰直撲穿台！宜蘭縣今晚8時宣布明天是否停班課
不是周三！鳳凰直撲「北部這2天風雨最猛」　天氣粉專：觸台後減
快訊／7縣市豪大雨特報！台北市雨勢升級
快訊／北捷白髮婦打2歲女童！畫面曝光
快訊／鳳凰北上過程還會增強　估明天上午發布陸警
樂天女孩泳池照太犯規！　彭彭罕露性感

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連吃3天止痛壓不下！神級髮型師「右肩廢了」…竟是鈣化搞鬼

鳳凰颱風「眼睛若隱若現」開始北轉！　網洗版：要重生了

鳳凰還沒來！1縣市「恐怖強風摧殘」路樹倒了　當地人：假放定了？

每天都被瓶瓶罐罐「洗腦」？視覺降噪讓房間和腦袋都淨空

不是周三！鳳凰直撲「北部這2天風雨最猛」　天氣粉專：觸台後減弱

第三屆永齡銘馨盃舞蹈大賽圓滿落幕！總獎金近500萬　曾馨瑩盼每一位舞者都能綻放自己的光

快訊／7縣市豪大雨特報！台北市雨勢升級

鳳凰北上過程還會增強　氣象署估明天上午發布陸警

還沒宣布颱風假放不放！一票洗版「蔣萬安臉書」：看你表現了

台鐵對號列車下午起增停「光復站」載客　全面開放站票

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

被唸「別人做得到妳做不到」　女兒用爸薪水打臉：歸剛欸

連吃3天止痛壓不下！神級髮型師「右肩廢了」…竟是鈣化搞鬼

鳳凰颱風「眼睛若隱若現」開始北轉！　網洗版：要重生了

鳳凰還沒來！1縣市「恐怖強風摧殘」路樹倒了　當地人：假放定了？

每天都被瓶瓶罐罐「洗腦」？視覺降噪讓房間和腦袋都淨空

不是周三！鳳凰直撲「北部這2天風雨最猛」　天氣粉專：觸台後減弱

第三屆永齡銘馨盃舞蹈大賽圓滿落幕！總獎金近500萬　曾馨瑩盼每一位舞者都能綻放自己的光

快訊／7縣市豪大雨特報！台北市雨勢升級

鳳凰北上過程還會增強　氣象署估明天上午發布陸警

還沒宣布颱風假放不放！一票洗版「蔣萬安臉書」：看你表現了

台鐵對號列車下午起增停「光復站」載客　全面開放站票

連吃3天止痛壓不下！神級髮型師「右肩廢了」…竟是鈣化搞鬼

快訊／馬太鞍溪臨時便道水位上漲　16時30分起預警性封閉管制

21年投入逾5.2億！信義房屋「社區一家」打造台灣最長壽社造行動　1422件提案創新高見證無限可能

調查官涉洩密「三顧」遭偵辦　「再生緣」聲明：司法將還原事實

桃園機場論壇聚焦航廈設施升級與旅客服務創新　以智慧、永續與連結為機場注入更多文化與情感

不斷更新／鳳凰直撲穿台！宜蘭縣今晚8時宣布明天是否停班課

劉嘉玲罕公開動怒！點名平台「欺騙消費者」　不滿梁朝偉照片被亂用

胡瓜重返華視「超大製作」開播時間定案！　攜手陳亞蘭、歐漢聲進錄音室

火燒員工肛門+甩棍狠抽奪命　博弈惡煞出庭「多次轉頭笑」原因曝

iPhone將能離線導航、傳照片？蘋果傳正開發五大衛星新功能

秋泳愚中文獻唱〈那些年〉

生活熱門新聞

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

快訊／氣象署17:30發布鳳凰颱風海上警報　估提前周三下半天登陸

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

70歲長者重回50歲狀態！醫師曝驚人研究

鳳凰轉彎撲台！鄭明典揭「1變數」：對台灣威脅減弱

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

普發一萬今起全面開放登記！最快11日入帳　失敗還可以補救

更多熱門

相關新聞

木村拓哉戴黑框現身異世界！

木村拓哉戴黑框現身異世界！

日本人氣男星木村拓哉再度展現時尚影響力！日本知名眼鏡品牌OWNDAYS宣布，由木村拓哉擔任全球品牌大使，並在2025年11月5日起，在日本與台灣同步推出全新形象廣告《眼神的獨白》系列「黑色眼淚」篇。

男神木村拓哉接下眼鏡新代言

男神木村拓哉接下眼鏡新代言

社群觸及率暴增125%！臺中數位行銷輔導超強助力「吟遊文創」讓傳統工藝走進年輕世代

社群觸及率暴增125%！臺中數位行銷輔導超強助力「吟遊文創」讓傳統工藝走進年輕世代

科學家揭「過勞腦」體積增加

科學家揭「過勞腦」體積增加

挑戰15分鐘不滑手機！TikTok掀「面對無聊」熱潮　專家：這才是真正的放鬆

挑戰15分鐘不滑手機！TikTok掀「面對無聊」熱潮　專家：這才是真正的放鬆

關鍵字：

視覺降噪瓶罐標籤大腦廣告行銷

讀者迴響

熱門新聞

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

那對夫妻妮妮突不適送醫

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

快訊／氣象署17:30發布鳳凰颱風海上警報　估提前周三下半天登陸

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面