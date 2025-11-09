　
王子直播cue粿粿拍孕肚「懷孕我就原諒妳！」網翻影片：細思極恐

▲▼ 。（圖／翻攝自王子IG）

▲過往影片被翻出，網友懷疑不單純。（圖／翻攝自王子IG）

記者施怡妏／綜合報導

范姜彥豐拍片控訴妻子粿粿出軌，且對象為王子（邱勝翊）。事後女方拍攝17分鐘影片，說明事情的經過；王子也二度道歉，強調自己不會逃避。對此，有網友翻出過往粿粿與王子的直播內容，當時粿粿疑似還未公開懷孕喜訊，王子在直播中不斷喊「拍一下肚子阿，懷孕就原諒你」，不少網友看了超錯愕。

有網友在PTT發文，2022年2月，王子、粿粿、宇宙（林思宇）及胡祖薇四人開直播，當時粿粿疑似尚未對外公開懷孕消息，王子卻突然在直播時開起玩笑，「粿粿可以拍一下妳的肚子嗎，如果妳懷孕我原諒妳！」

聽聞此言，粿粿則當場翻白眼回了一句「幹嘛拍我的肚子，我現在拍給妳，到時候上新聞，我才不要咧！」同在直播的宇宙則跳出來緩頰，「（懷孕）三個月不能不講啦，噓！」

當下這段對話原本被視為朋友間的打趣互動，沒引起太大關注，如今畫面被翻出，網友認為怪怪的，「細思極恐的影片，其他視訊的人看起來也一臉尷尬」、「很沒禮貌；要看女生肚子，真的有問題，誰會去看別人老婆的肚子」、「要看一下別人老婆的肚子？什麼邏輯！毫無邊界感」。

不過也有人跳出來喊話，不要過度解讀，「先說我不是支持者，但這看起來是粿粿那時候剛懷孕，他們尚未公布消息，而身為好友的王子想藉由照肚子來公布粿懷孕這件事」、「說句公道話，這看起來就像是好友在打鬧啊，硬要扯到那個程度」。

11/07 全台詐欺最新數據

