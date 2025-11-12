vivo走30年成影像王者　不炒短線堅持「長期主義」

記者蘇晟彥／綜合報導

vivo 迎接30週年，近年vivo從頂級影像旗艦、與蔡司共研2億畫素APO超級長焦鏡頭成為旅拍、演唱會神機後受到民眾關注， 12日由聯發科技產品規劃資深總監李俊男、vivo影像認知產品部總經理湯青良與媒體分享深度共研的成果，同時針對廣受好評的「增距鏡」的設計考量及未來發展。

▼vivo影像認知產品部總經理湯青良跟媒體分享X300影像設計的相關細節。（圖／vivo提供）



近年，vivo與聯發科技展開深度共研，將vivo自研影像晶片與聯發科技天璣系列平台深度結合，提升能效與AI影像運算速度，為影像真實呈現提供堅實基礎。湯青良表示：「vivo每一次的進化，都源自對使用者場景的深刻洞察。這也開啟了vivo與蔡司及聯發科技三方聯手研發的契機，我們堅信唯有將晶片效能、光學結構與演算法運算進行系統級整合，才能成就vivo引以為傲的影像王者X300系列。」

全場景皆出片 vivo X300系列以旗艦影像實力征服視界

vivo X300系列以全場景影像實力再次刷新行動攝影巔峰，讓每個瞬間都能成片、每個畫面都成故事，vivo深知「真實之美」不在於誇張修飾，而在於忠實呈現光影與情感的平衡。團隊歷時數月，訪談超過百位攝影師、創作者與美學專家，歸納出屬於vivo的影像哲學——「80%真實、20%潤色」的原生美感標準。這套準則，讓每一張影像都能保留肌膚的真實質地與光影的自然層次，呈現出貼近肉眼所見、卻更富生命力的視覺體驗。

面對極限拍攝場景，vivo全新「靈動人像演算法」，以零延時多幀合成與摩爾紋三重抑制技術，完美化解舞台燈光干擾，長焦抓拍更穩定、更純淨。在X300系列上，vivo更首次將「後置級影像體驗」延伸至前置鏡頭，搭載5,000萬畫素超感光主鏡頭，同步採用vivo自研NICE演算法與GTR質感人像演算法。從膚質紋理到髮絲光澤，皆能精準捕捉，讓自拍不再依賴修圖，也能達到如電影畫面般的高級質感與真實美感。X300 Pro更支援最高4K 120幀杜比視界影片錄製，採用「錄拍雙系統分時架構」，可在錄製過程中直接抓拍照片，解析度提升高達355%，並支援4K可變焦雙鏡錄影，滿足多元創作需求。

▼vivo X300系列增距鏡皆有不同設計。



vivo與聯發科技三年共研 實現影像、晶片與軟體完美融合

vivo與聯發科技三年深度共研，重塑影像旗艦全方位實力。vivo X300系列將vivo V3+整合至聯發科技天璣9500平台，實現硬體級深度融合，帶來更高能效與更快的AI影像運算速度。vivo同步推出自研影像NPU區域架構，李俊男表示：「晶片是手機的心臟，唯有將軟硬體與這顆心臟完美共振，才能展現最極致的綜效。這次是聯發科技首次採取團隊駐廠共研模式，與vivo共同定義有價值的用戶場景，並研究影像演算法與能效協同作業的解方」

對此，在會後接受媒體聯訪時指出，vivo堅持「長期主義」，產品在規劃時至少會考慮到未來1.5年內會發生的情況，以今年的增距鏡來說，受到民眾好評前其實就已經考慮清楚未來幾代的兼容性和設計匹配性，並不會成為「一代技術」，而是會長期投入資源進行研發、改良，針對X300、X300 Pro增距鏡設計不同，湯也給出解釋，標準版機身小，鏡頭間距近。潛望鏡頭框若要保證剛性，會遮擋到其他鏡頭導致功能無法使用。最終選擇犧牲外觀，給用戶一個儘管難受，但是是確定的、能用的體驗。

此外，X300 系列為首款搭載聯發科天璣9500晶片的旗艦手機，李俊男指出，兩家企業的文化十分相像，因此才開始進行深度合作，由vivo提出用戶場景需求、聯發科負責提供頂級晶片，打造出一個以用戶中心為導向的設計，目前是挑戰其他體系，成為行業中最強的SoC。