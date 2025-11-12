　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌：中國無權恣意抓捕通緝台灣公民　批民進黨政府無具體作為

▲▼民眾黨立法院黨團「人事延宕、機關癱瘓，誰之過？」記者會，立委黃國昌、陳昭姿、張啟楷、林國承出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

中國重慶公安局對民進黨立委沈伯洋以涉「分裂國家罪」立案調查，《央視》還播紀錄片揚言發出紅色通緝令，在全球對沈進行抓捕。總統賴清德昨喊話立法院長韓國瑜聲援沈，站出來維護國會尊嚴。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（12日）說，中國無權恣意抓捕、通緝任何台灣公民；但他也指出，民進黨政府目前看不到任何具體作為，「總統賴清德唯一能夠展現出的具體作為，就是拜託韓國瑜院長幫忙，讓大家看了真的是不甚唏噓」。

黃國昌說，中國當然沒有權利恣意抓捕、通緝台灣任何一位公民，不僅僅是立法委員，「他們沒有權利恣意抓捕或通緝台灣任何公民，發生這樣的事情，我們的政府就應該要有積極的作為」。

但黃國昌說，遺憾的是，民進黨政府到目前為止看不到任何積極具體作為，彷彿好像未來如果有台灣任何公民遇到這樣的對待時，總統賴清德唯一能夠展現出的具體作為，就是拜託韓國瑜院長幫忙，讓大家看了真的是不甚唏噓。

「我們的政府保護好台灣的每一位公民，這是政府責無旁貸的責任。」黃國昌指出，結果民進黨政府除了喊口號、除了在自己土地上面找敵人，拿不出任何積極有效的辦法跟作為，反而總統到目前為止採取最有效的方式，是拜託韓國瑜院長幫忙，相信會讓很多台灣人民看在眼裡，覺得蠻難過的。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嘴塞1萬紅包悶死腦麻兒「老母判2年6個月」　法官喊：建請總統
明利村遭大量泥流吞沒！　空拍慘況曝
快訊／搶「CAT-8888」車牌！　競標天價出爐
黃明志捲謝侑芯命案　吳宗憲證實「事發前才碰面兩人」
主持遇性招待！老闆「挑1個秘書今晚陪你」　黃豪平嚇壞
快訊／PCB股沾光！　3檔漲停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

質詢指海鯤號成認知戰標靶挨轟　林楚茵：揭露中共認知作戰手法

騎自行車一日北高遭側翼質疑　黃國昌嗆：這樣也要黑太離譜了吧？

黃國昌：中國無權恣意抓捕通緝台灣公民　批民進黨政府無具體作為

韓國瑜突分享字畫親曝期許　喊話「老牛自知夕陽晚但也有爆發力」

輝達進駐北士科帶群聚效應　常駐就業人口估約6萬人

民進黨指韓國瑜相貌堂堂、魅力十足　應維護國會尊嚴、保護立委安全

賴清德籲韓國瑜聲援　沈伯洋：到我為止！讓中國不再恐嚇台灣人

登記初選　陳亭妃自許最強母雞：2026台南勝敗決定2028中央執政

推動經濟日不落國　林佳龍：攜手業界Team Taiwan力量鏈結世界

陸軍今進駐蘇澳設前進指揮所　40官兵撤離聖愛、蘇北里災民

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

質詢指海鯤號成認知戰標靶挨轟　林楚茵：揭露中共認知作戰手法

騎自行車一日北高遭側翼質疑　黃國昌嗆：這樣也要黑太離譜了吧？

黃國昌：中國無權恣意抓捕通緝台灣公民　批民進黨政府無具體作為

韓國瑜突分享字畫親曝期許　喊話「老牛自知夕陽晚但也有爆發力」

輝達進駐北士科帶群聚效應　常駐就業人口估約6萬人

民進黨指韓國瑜相貌堂堂、魅力十足　應維護國會尊嚴、保護立委安全

賴清德籲韓國瑜聲援　沈伯洋：到我為止！讓中國不再恐嚇台灣人

登記初選　陳亭妃自許最強母雞：2026台南勝敗決定2028中央執政

推動經濟日不落國　林佳龍：攜手業界Team Taiwan力量鏈結世界

陸軍今進駐蘇澳設前進指揮所　40官兵撤離聖愛、蘇北里災民

《女孩》國際再傳捷報！舒淇香港宣傳「馮德倫坐台下」一開口超閃

颱風天仍守在台南　陳亭妃代辦登記：市民永遠最重要

質詢指海鯤號成認知戰標靶挨轟　林楚茵：揭露中共認知作戰手法

62歲李連杰爆「換武僧心臟」才回春！好友發聲揭真相　打臉動移植手術

「楠梓漢」撐起高大生活圈　診所年捧372萬卡位金店面

假中獎真詐騙！　宇宙人方Q遭詐團「盜刷10幾萬」氣炸報案

「台露夥伴關係商展」深耕邦交國　台灣永續創新閃耀加勒比海

鳳凰颱風來襲　台電台南區處啟動應變中心守護用電安全

芬普尼蛋「疑飼主違法用藥」　醫：偷用藥殺羽毛寄生蟲

快訊／美工刀砍輔大名醫！檢「殺人未遂」聲押　新北地院裁定羈押

【南方澳土石流】鳳凰颱風豪雨炸宜蘭！馬路遭泥水淹沒

政治熱門新聞

賴清德：中國對台沒有管轄權！沈伯洋是捍衛主權　韓國瑜應站出來

賴清德喊韓國瑜聲援沈伯洋！王鴻薇：選你幹嘛

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風相挺

北市明上班上課　蔣萬安臉書遭灌爆「咕嚕咕嚕」

蔣萬安打破「放假才有臉」潛規則　1.6萬網友灌爆臉書

花蓮明利淹村長怨　經部：評估風險較低

林佳龍、吳釗燮爆惡鬥！　爭外交主導權

吳宗憲嗆「惡法亦法」政院就要編預算　卓榮泰傻眼：你認了？

曹興誠力薦賴清德：徵召沈伯洋參選台北市長

民眾黨內民調　李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

打破「放假才放臉照」潛規則　蔣萬安笑了

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

陳其邁離席「防颱」引爆議會衝突

新壽北士科解約明審查　議長喊話：展現效率、明完成備查

更多熱門

相關新聞

民進黨指韓國瑜相貌堂堂、魅力十足　應維護國會尊嚴、保護立委安全

民進黨指韓國瑜相貌堂堂、魅力十足　應維護國會尊嚴、保護立委安全

綠委沈伯洋遭中國大陸重慶公安局以「分裂國家罪」立案調查，且擬藉由國際刑警組織發出全球性的紅色通緝令。民進黨團上周於立院提案盼共同聲明譴責，最終並未處理，總統賴清德昨表示，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。民進黨今（12日）指出，韓院長相貌堂堂、魅力十足、責任重大，既然擔任國會議長，就該一言九鼎，妥善主持議事與協商，更該在面臨外部打壓時，有效維護國會尊嚴、保護立委的人身安全。期許韓院長好好上班，認真做事。

陳柏惟：黃國昌是我的備胎　週刊爆出來跟黃有關係的都找過我

陳柏惟：黃國昌是我的備胎　週刊爆出來跟黃有關係的都找過我

民眾黨若不戰台北市長　徐巧芯：蔣萬安幫白營小雞站台是義務

民眾黨若不戰台北市長　徐巧芯：蔣萬安幫白營小雞站台是義務

民眾黨內民調　李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

民眾黨內民調　李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

黃國昌騎自行車完成北高360　四叉貓揪疑點：沒活動識別號碼牌？

黃國昌騎自行車完成北高360　四叉貓揪疑點：沒活動識別號碼牌？

關鍵字：

民眾黨黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

粿粿親回應近況！

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

王子5副業營業額破億卻哭窮？

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

更多

最夯影音

更多
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面