黃國昌：中國無權恣意抓捕通緝台灣公民　批民進黨政府無具體作為

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

中國重慶公安局對民進黨立委沈伯洋以涉「分裂國家罪」立案調查，《央視》還播紀錄片揚言發出紅色通緝令，在全球對沈進行抓捕。總統賴清德昨喊話立法院長韓國瑜聲援沈，站出來維護國會尊嚴。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（12日）說，中國無權恣意抓捕、通緝任何台灣公民；但他也指出，民進黨政府目前看不到任何具體作為，「總統賴清德唯一能夠展現出的具體作為，就是拜託韓國瑜院長幫忙，讓大家看了真的是不甚唏噓」。

黃國昌說，中國當然沒有權利恣意抓捕、通緝台灣任何一位公民，不僅僅是立法委員，「他們沒有權利恣意抓捕或通緝台灣任何公民，發生這樣的事情，我們的政府就應該要有積極的作為」。

但黃國昌說，遺憾的是，民進黨政府到目前為止看不到任何積極具體作為，彷彿好像未來如果有台灣任何公民遇到這樣的對待時，總統賴清德唯一能夠展現出的具體作為，就是拜託韓國瑜院長幫忙，讓大家看了真的是不甚唏噓。

「我們的政府保護好台灣的每一位公民，這是政府責無旁貸的責任。」黃國昌指出，結果民進黨政府除了喊口號、除了在自己土地上面找敵人，拿不出任何積極有效的辦法跟作為，反而總統到目前為止採取最有效的方式，是拜託韓國瑜院長幫忙，相信會讓很多台灣人民看在眼裡，覺得蠻難過的。