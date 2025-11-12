民進黨指韓國瑜相貌堂堂、魅力十足　應維護國會尊嚴、保護立委安全

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

綠委沈伯洋遭中國大陸重慶公安局以「分裂國家罪」立案調查，且擬藉由國際刑警組織發出全球性的紅色通緝令。民進黨團上周於立院提案盼共同聲明譴責，最終並未處理，總統賴清德昨表示，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。民進黨今（12日）指出，韓院長相貌堂堂、魅力十足、責任重大，既然擔任國會議長，就該一言九鼎，妥善主持議事與協商，更該在面臨外部打壓時，有效維護國會尊嚴、保護立委的人身安全。期許韓院長好好上班，認真做事。

中國國台辦去年將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；近日透過重慶公安局援引「中華人民共和國刑法」及「懲獨22條」，以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，並強調，這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。民進黨團上周曾提案，國會發表共同聲明，呼籲中共克制。國民黨團反對、民眾黨團則表示要帶回研究。

民進黨指出，當中國宣稱要對沈伯洋「立案偵查」，官媒央視更放話要「全球抓捕」，面對這樣赤裸裸的威脅挑釁時，立法院的院長韓國瑜不發聲維護一下國會尊嚴嗎？韓院長的消極、放空、不作為、不用心主持協商，其實也不是第一次了。首先，當蕭美琴副總統訪問捷克被中國跟監、還差點被製造車禍時，民進黨團提案譴責，韓院長不吭聲；輪到沈伯洋被通緝、被威脅時，民進黨團再度提案譴責，韓院長還是不吭聲？

民進黨提到，第二、國際挺台不回應。當友盟國家響應IPAC號召，美國、澳洲、荷蘭、英國、加拿大、捷克、比利時等國國會及歐洲議會先後通過「反對中國曲解聯合國大會第2758號決議」聲明時，身為當事人的台灣，立法院的共同聲明卻拖延超過一年，韓院長到底在幹嘛？

民進黨表示，第三、人事延宕不作。NCC、大法官、中選會等重要人事同意權案，屢屢遭到在野黨惡意封殺，即使名單中有在野黨建議的人選也一樣。韓院長要繼續放任無理杯葛、國政癱瘓、憲政失靈到什麼時候呢？第四、總預算躺平不審查：明年度的中央政府總預算案，9月30日在立法院一讀後，卻沒有交付委員會審查，至今已經在立法院「躺」了43天。不審查預算，立法院是要監督什麼？韓院長只草草召開朝野協商一次，就沒有下文了，不能再多用心一點嗎？