黃國昌騎自行車完成北高360　四叉貓揪疑點：沒活動識別號碼牌？

▲黃國昌騎自行車完成北高360。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌10日透露，上週騎自行車完成「北高360」活動，更喊話一日北高，228再會！對此，網紅「四叉貓」劉宇今（11日）貼出多張照片質疑，自己用藝人王仁甫照片當範例，每個參賽者頭盔都有貼編號、安全帽要綁帽尾帶，「為什麼黃國昌安全帽上沒有編號貼紙？也沒有帽尾帶呢」？自己只是想問為什麼黃國昌身上都沒有該活動的識別號碼牌？是忘了貼忘了綁？還是忘了繳報名費？

黃國昌10日發文表示，「北高360，我完成了」！先說前提，自己絕對不是因為看了柯文哲主席的理髮影片，被激到才挑戰。自行車一直以來是我最熱愛的運動，也正因為如此我更知道北高是多麼艱鉅的任務，過去連想都不敢想的我，在這一年堅持運動、飲食控制，看到自己體態及體能的進步之後，有了突破自己的勇氣。

黃國昌指出，上禮拜五（7日）的深夜12點從八里廖添丁廟出發，原本乘著順風輕盈的雙腳，隨著疲勞漸漸不受控制，我只能告訴自己，堅持、堅持、堅持，只要不停踩踏，終點一定會到來。

黃國昌說，當真的踩到終點後，疲勞很神奇的瞬間消失了，留下的只有滿滿的成就感，以及對堅持下去的自己的驕傲！感謝教練悉心的指導，帶他逐漸增加訓練強度，也陪他騎完全程。最感謝的是他的寶貝，整夜沒睡在每一個補給站替自己補給打氣，沒有她，自己絕對無法完成這項挑戰。一日北高，228再會！

對此，四叉貓則貼出多張照片質疑，雖然不是很重要，但還是提一下，很多人不知道，黃國昌在11月8日參加「北高360」活動，從新北的八里廖添丁廟，騎到高雄左營屏山國小，大約360公里，黃國昌公布好幾張騎自行車的照片，但自己一個小問題，「為什麼國昌老師的安全帽上沒有編號貼紙？安全帽後面也沒有帽尾帶呢」？想問國昌老師是忘了貼忘了綁？還是忘了繳報名費所以沒拿到編號貼紙呢？

四叉貓指出，打開「北高360」活動官網，規則寫著「頭盔帽貼請貼於安全帽正前方」、「帽尾帶繫於安全帽後方」，自己用藝人王仁甫的照片當範例，每個參賽者頭盔上都有貼編號，就只有黃國昌沒貼王仁甫的影片也可以看到，安全帽後面要綁帽尾帶，就只有黃國昌沒綁？

四叉貓強調，自己沒有質疑黃國昌假裝參加騎自行車活動擺拍，畢竟王仁甫認證國昌老師最少騎了26公里，自己只是想問為什麼黃國昌身上都沒有該活動的識別號碼牌呢？當然國昌老師也可能放在口袋忘了貼，但自己就問問應該可以吧！

▼四叉貓揭黃國昌照片疑點。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）