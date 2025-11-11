　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨若不戰台北市長　徐巧芯：蔣萬安幫白營小雞站台是義務

▲▼國民黨立委徐巧芯上民眾之聲節目。（圖／民眾黨提供）

▲國民黨立委徐巧芯接受民眾黨副秘書長許甫訪問。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

2026九合一大選藍白合作與否備受關注，台北市議長戴錫欽日前拋出「蔣萬安應幫民眾黨議員候選人站台」，立委徐巧芯今（11日）接受民眾黨副祕書長許甫訪問時說，若民眾黨在台北市不推市長候選人，形同「禮讓」蔣萬安連任，「蔣萬安有『義務』協助民眾黨議員候選人站台」；至於議員選舉部分，她認為，國民黨在提名議員候選人額度上，應考慮民眾黨，其中包括松山信義選區。

針對議長戴錫欽日前拋出「蔣萬安應幫民眾黨議員候選人站台」，徐巧芯表示，若民眾黨在台北市不推市長候選人，形同「禮讓」蔣萬安連任，「蔣萬安有『義務』協助民眾黨議員候選人站台，以擴大在野陣營在議會的席次」。

徐巧芯進一步說明，包含國民黨在配置議員席次時，也盡量都要能考慮藍白合作。但徐強調，不應理解為把議員席次拱手送給民眾黨，因為議員選舉是多席次選舉，在野黨也就是在這個盤裡面在選人，當國民黨內提名太多人，擠壓的是自己人的空間，「得利的是民進黨」。

徐巧芯舉例，上次代表民眾黨參選的楊寶楨很可惜沒選上，但她其實已經選很好了，當時國民黨的提名是提的比較多，上次狀況比較不一樣是從10席變9席，如果10席當然沒問題。

徐巧芯認為，現在松山信義選區只有9席情況下，如何配置才能讓在野黨選上比例最高、執政黨選上比例最小，要用這科學探討去分配，才有可能讓在野黨都有選上機會，而不是提名時提很多、但掉的時候也掉很多，那民進黨提名不多但都選上了。

至於眾所矚目的新北市長人選，徐巧芯判斷，由於新北市幅員廣大，需要更長的準備時間，人選必須在 2026 年1月至2月間明確，才能預留足夠的時間，讓當選人選定團隊、進行磨合，並在選戰白熱化的6個月前完成整合。她呼籲，新任國民黨主席鄭麗文應將此列為首要之務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普丁身體亮紅燈？右手「腫如麵包」炸青筋　詭異照瘋傳
「雙北明放颱風假？」一票搖頭：早點睡比較實在
快訊／名醫江漢聲遭持刀攻擊！　輔大醫院聲明揭傷勢
快訊／輔大醫院名醫江漢聲遭砍！　診間濺血
快訊／明10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐
大里人嗨翻！「豪華影城」確定進駐　終結電影沙漠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鳳凰颱風來襲防颱優先　民進黨12日停開中常會

蔡英文向德國傳達：台灣加強自我防禦決心　做好應對可能入侵的準備

民眾黨若不戰台北市長　徐巧芯：蔣萬安幫白營小雞站台是義務

新壽分手費「除草、請律師」都要討　藍議員算時間成本：給他吧

飛官警戒待命酒測竟達0.04、離座尿尿　艦指部道歉了

捷安特涉勞權爭議遭美扣貨　卓榮泰：人權是國際貿易門票

王義川的影響有多大？　王瑞德：張善政嚇到單獨宣布桃園放颱風假

「同名同姓」支持者遭影射太子集團成員　邱議瑩轟：網軍惡意造謠

賴清德視察災變中心　提醒花蓮縣團隊「每次災害要強化應變能力」

賴清德：台灣要自信走向國際　蕭美琴到歐洲是非常好的事情

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

鳳凰颱風來襲防颱優先　民進黨12日停開中常會

蔡英文向德國傳達：台灣加強自我防禦決心　做好應對可能入侵的準備

民眾黨若不戰台北市長　徐巧芯：蔣萬安幫白營小雞站台是義務

新壽分手費「除草、請律師」都要討　藍議員算時間成本：給他吧

飛官警戒待命酒測竟達0.04、離座尿尿　艦指部道歉了

捷安特涉勞權爭議遭美扣貨　卓榮泰：人權是國際貿易門票

王義川的影響有多大？　王瑞德：張善政嚇到單獨宣布桃園放颱風假

「同名同姓」支持者遭影射太子集團成員　邱議瑩轟：網軍惡意造謠

賴清德視察災變中心　提醒花蓮縣團隊「每次災害要強化應變能力」

賴清德：台灣要自信走向國際　蕭美琴到歐洲是非常好的事情

鳳凰颱風來襲防颱優先　民進黨12日停開中常會

怒吼畫面曝！30歲男刺傷輔大醫江漢聲　背景曝光…臉書滿是攻擊文

獨／陽明山狂燒4.5公頃原因曝光！不是天災　竟是人為疏忽釀禍

「那對夫妻」女兒妮妮最新病況曝光　Nico報平安：有特級護理人員照顧

丟丟妹遭詐騙集團冒用身分！「AI假影片瘋傳」連親爸都受騙　親上火線喊話

瑞士新景點！空中步道飽覽群峰　搭電梯登頂俯瞰冰川、阿爾卑斯山

冬盟旅日巨人投手黃錦豪因傷退賽　平鎮同窗對決許庭綸破局

萬海Q3EPS4.15元季增3.77元　看好第四季亞洲線旺季與中美關稅利多

恐怖法國怪物又來了！　溫班亞瑪再寫NBA史上首見超神紀錄

陌生男跳上機車後座熊抱性騷！女驚嚇棄車落跑　判決出爐

【心臟爆擊】媽剛打開門就被2狗輪流撒嬌 激動搖尾超可愛XD

政治熱門新聞

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

北北基桃颱風假不同調　侯友宜曝原因

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風相挺

陸全球通緝沈伯洋　總統府：粗暴行為！中國對台灣沒有任何管轄權

賴清德：中國對台沒有管轄權！沈伯洋是捍衛主權　韓國瑜應站出來

民眾黨內民調　李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

明是否放颱風假北北基桃今還討論？　蔣萬安：一樣依照慣例

北北基市民咕嚕咕嚕…　吳思瑤批決策碎裂：一致性遭藍營市長推翻

游淑慧首曝「新壽解約成本明細表」　除草、圍籬調整都要北市還

鳳凰颱風撲台　蔣萬安令：停止上班課「及早評估」

黃國昌爆只顧「4大金釵」　白營基層怨：淡水河以南沒在管

王世堅稱「95％會連任」　蔣萬安1句話回應

快訊／北市士林北投這「12里」停止上班上課

更多熱門

相關新聞

民眾黨內民調　李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

民眾黨內民調　李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

民眾黨主席黃國昌昨日與「戰鬥藍」召集人、前中廣董事長趙少康便當會，引起外界關注，趙少康今（11日）表示，明年選舉不是只有市長提名問題，議員提名問題也要一起談，根據民眾黨內部民調顯示，新北市長選舉如果是民進黨立委蘇巧慧與台北市副市長李四川競爭，李四川會贏，若藍白合推黃國昌與蘇巧慧競爭，黃國昌也能贏，但如果是三腳督競爭，蘇巧慧就會贏，所以藍、白合者兩利，分則兩害。

黃國昌騎自行車完成北高360　四叉貓揪疑點：沒活動識別號碼牌？

黃國昌騎自行車完成北高360　四叉貓揪疑點：沒活動識別號碼牌？

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

民眾黨盼黃國昌、李四川明年3月比民調　周榆修：火車時間到就開走

民眾黨盼黃國昌、李四川明年3月比民調　周榆修：火車時間到就開走

勒頸案再開庭　黃國昌建議總統複習《兩公約》

勒頸案再開庭　黃國昌建議總統複習《兩公約》

關鍵字：

民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面