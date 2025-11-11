民眾黨若不戰台北市長　徐巧芯：蔣萬安幫白營小雞站台是義務

▲國民黨立委徐巧芯接受民眾黨副秘書長許甫訪問。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

2026九合一大選藍白合作與否備受關注，台北市議長戴錫欽日前拋出「蔣萬安應幫民眾黨議員候選人站台」，立委徐巧芯今（11日）接受民眾黨副祕書長許甫訪問時說，若民眾黨在台北市不推市長候選人，形同「禮讓」蔣萬安連任，「蔣萬安有『義務』協助民眾黨議員候選人站台」；至於議員選舉部分，她認為，國民黨在提名議員候選人額度上，應考慮民眾黨，其中包括松山信義選區。

針對議長戴錫欽日前拋出「蔣萬安應幫民眾黨議員候選人站台」，徐巧芯表示，若民眾黨在台北市不推市長候選人，形同「禮讓」蔣萬安連任，「蔣萬安有『義務』協助民眾黨議員候選人站台，以擴大在野陣營在議會的席次」。

徐巧芯進一步說明，包含國民黨在配置議員席次時，也盡量都要能考慮藍白合作。但徐強調，不應理解為把議員席次拱手送給民眾黨，因為議員選舉是多席次選舉，在野黨也就是在這個盤裡面在選人，當國民黨內提名太多人，擠壓的是自己人的空間，「得利的是民進黨」。

徐巧芯舉例，上次代表民眾黨參選的楊寶楨很可惜沒選上，但她其實已經選很好了，當時國民黨的提名是提的比較多，上次狀況比較不一樣是從10席變9席，如果10席當然沒問題。

徐巧芯認為，現在松山信義選區只有9席情況下，如何配置才能讓在野黨選上比例最高、執政黨選上比例最小，要用這科學探討去分配，才有可能讓在野黨都有選上機會，而不是提名時提很多、但掉的時候也掉很多，那民進黨提名不多但都選上了。

至於眾所矚目的新北市長人選，徐巧芯判斷，由於新北市幅員廣大，需要更長的準備時間，人選必須在 2026 年1月至2月間明確，才能預留足夠的時間，讓當選人選定團隊、進行磨合，並在選戰白熱化的6個月前完成整合。她呼籲，新任國民黨主席鄭麗文應將此列為首要之務。