陳柏惟：黃國昌是我的備胎　週刊爆出來跟黃有關係的都找過我

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日屢遭週刊指控「為50億軍服採購案嗆國防部長顧立雄」、「拿錢辦事質詢」。對此，前立委陳柏惟11日表示，「鏡週刊這幾個禮拜爆出來跟黃國昌有關係的，都找過我，黃國昌是我的備胎，但我一步都沒有踩下去，黃國昌從第一個踩到最後一個，大同獨董案找我找了幾個月，不只這個案子，不是在講軍服嗎？當時我是國防外交委員會的，大家覺得會去找一個在野的黃國昌，不找我嗎？自己清清白白歡迎去查、歡迎來跟」。

陳柏惟於節目《立法院榮譽顧問》談到第三勢力表示，第三勢力為什麼要講討厭藍綠？因為他們覺得地方派系都黏住了，所以經濟選民、中間選民、領薪水的這些人都會普遍支持第三勢力。

陳柏惟表示，但是柯文哲破功了，沈慶京來自國民黨的，黃國昌也破功了，沒有國民黨不會選舉，新北市要人家讓、議員要人家加一，新竹投給第三勢力的比例是最高的，但高虹安也破功了，第三勢力的本質就是希望在藍綠之外找到敢衝敢說的人，但經過這幾年以來最敢衝敢罵的是共產黨。

陳柏惟認為，像他這種素人白紙出來當立委，不是從基層幹起的什麼都不知道，從基層幹起有個好處，老闆會告訴說「這個人的錢不能拿、那個人有問題」，但他這種不知道的，所以進來（政壇）後，對他來說就是都不能拿，但都有機會讓你拿。

陳柏惟直言，「鏡週刊這幾個禮拜爆出來的名字跟黃國昌有關係的，都找過我，黃國昌是我的備胎，但我一步都沒有踩下去，黃國昌從第一個就踩到最後一個，大同獨董案找我找了幾個月，禮拜五要我做決定，最後跟他們說我在當立委，結果黃國昌禮拜一就宣布了，大家都不知道黃國昌其實是我的備胎，但因為備胎很髒所以沒什麼好講，這是真的，不只這個案子，不是在講軍服嗎？我是國防外交委員會的，大家覺得他們會去找一個在野的黃國昌，不找我嗎」？

陳柏惟說，這些人很聰明的，他們不見得會用國民黨打民進黨，也會利用第三勢力來打，自己清清白白歡迎去查、歡迎來跟，正義值多少錢？沒多少錢，但過得坦蕩自然，至少不會每天在鏡頭前撒謊，過得心虛不安。

