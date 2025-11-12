立委徐欣瑩：陸委會可「帶沈伯洋去大陸」澄清誤會也不錯

▲立委徐欣瑩建議陸委會，可帶立委沈伯洋一起赴陸交流。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡紹堅／台北報導

立委徐欣瑩12日在立法院質詢陸委會主委邱垂正時表示，邱垂正應該率先赴中國大陸交流，好好談一談，甚至可以帶最近被陸方立案調查的綠營立委沈伯洋一起去，澄清一些誤會也不錯。

徐欣瑩提到，邱垂正很樂見海基會董事長吳豊山赴大陸交流，但邱垂正身為陸委會主委，應該率先進行破冰之旅、和平之旅，率先去大陸交流。

邱垂正回應，若是對等尊嚴、兩岸有需要、人民支持的情況下，這當然是陸委會的職責所在，但截至目前為止，大陸還是要求必須答應政治前提，也就是一中原則的九二共識，「在這個框架中，沒有中華民國存在的空間，我們無法答應。」

▼民進黨立委沈伯洋去年就已經被列入大陸「台獨頑固分子清單」。（圖／攝影中心攝）



徐欣瑩指出，邱垂正可以過去對岸跟陸方反映，「你有提過要過去嗎？你就去好好跟他談嘛！軟硬的話都可以講啊！甚至可以帶沈伯洋委員過去，澄清一些誤會也不錯啊！」

徐欣瑩說，陸委會不跟大陸互動交流是很奇怪的一件事，從第一會期就一直講了，大家都覺得陸委會可以裁撤，「你現在所做的都是一些台商的事，那陸委會就變成台商協助會就好了，不需要跟其他部會位階一樣，因為根本都沒有去交流啊！」

徐欣瑩強調，邱垂正應該代表中華民國台灣的尊嚴，去表達嚴正的立場，大家都支持，「我也認同你啊！對等尊嚴，可是你都三不政策，不接觸、不交流，完全不互動。」

邱垂正則回應，兩岸目前交流的障礙都不是他們造成的。

沈伯洋去年10月被列入大陸「台獨頑固分子清單」，日前更被重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查。對岸的法學教授還在《央視》節目上指出，可利用國際刑警組織，發出紅色通緝令等一系列追捕的措施，在全球範圍內對沈伯洋進行抓捕。