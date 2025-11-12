藍拋設立院兩岸小組與陸交涉　江啟臣：來函後必協商跨黨派共識

▲江啟臣（左）回應立法院設立「兩岸小組」一事。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬藉由國際刑警組織發出全球性的紅色通緝令，國民黨立法院黨團今（12日）拋立院可依規定成立「兩岸小組」與大陸交涉。對此，立法院副院長江啟臣回應，只要有來函院長，一定會召集協商，畢竟需要跨黨派討論形成共識；現在是維護國家民主、展現國會團結時刻，希望大家能共同來團結。

針對總統賴清德就上述沈伯洋事件呼籲立法院長韓國瑜公開聲援，國民黨立法院黨團12日上午舉辦「解鈴還需繫鈴人」記者會，由黨團首席副書記長林沛祥、藍委牛煦庭出席。林沛祥說，假設目前執政黨跟大陸沒有互信基礎，那立法院可以擔起責任； 立法院2005年通過「立法院兩岸事務因應對策小組」（兩岸小組）條文，由正副院長各自擔任正副召集人，其他成員23人由各黨團依照比例推派代表，這樣做法或許可以實質跟對岸交涉。

韓國瑜與江啟臣下午一同在立法院接受媒體聯訪。對於立法院兩岸小組一事，江啟臣說， 只要有來函給院長，一定會召集協商，畢竟成立及後續運作、細節怎麼執行，還是需要跨黨派討論形成共識，這樣相信對立法院跟立委，甚至包括立院因應兩岸相關事務，才能真正發揮正向作用，所以現在很重要，是維護國家民主、展現國會團結時刻，希望大家能共同來團結。

所謂的「兩岸小組」的法源是依據《立法院兩岸事務因應對策小組運作要點》，2000年訂定後，經2002年、2005年兩次修正。該要點指出，兩岸小組由立法院長擔任召集人，副院長擔任副召集人，成員以一會期為一任，得連任，而小組會議，由召集人視需要召開，或小組成員五分之一以上之請求時召開。但因久未修正，仍是規定「其他成員 23 人由民進黨黨團、國民黨黨團、親民黨黨團、台灣團結聯盟及無黨團結聯盟各依其在院會席次之比例推派代表組成」。