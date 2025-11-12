回應賴清德聲援沈伯洋　韓國瑜籲賴：廢台獨黨綱、撤敵對勢力

▲韓國瑜、江啟臣12日接受媒體聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬藉由國際刑警組織發出全球性的紅色通緝令，總統賴清德昨表示，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。對此，韓國瑜今（12日）以「桌子有4隻腳」形容台海安全的4重點：保護中華民國、保護民主自由、維護台美關係、維護兩岸和平。但韓國瑜表示，其中3隻已被賴清德給破壞，所以他呼籲賴凍結、廢除民進黨台獨黨綱、撤回大陸為境外敵對勢力等才是解決問題的辦法。

賴清德昨受訪時表示，中國大陸對台灣並沒有管轄權，沈伯洋委員是在捍衛國家主權，維護台灣的民主自由的憲政體制，並沒有任何違法。賴也說，他非常期待，韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋。

韓國瑜12日上午與立法院副院長江啟臣一同接受媒體聯訪。韓國瑜表示，身為立法院長跟副院長，對每位立委在院內言論自由及人身安全、質詢關切國家大事不受恐嚇跟威脅，是他的職責所在，他會保護好立委的權責跟權益。

對於被賴清德點名要幫沈伯洋發聲，韓國瑜說，他心裡話是，今天一個人生病讓別人吃藥，昨天賴清德的點名明顯看出，真的是自己生病讓別人吃藥，而一張桌子有四隻腳，台灣安全也是。

韓國瑜進一步指出，第一隻腳是保護中華民國、第二隻是保護民主自由、第三是維護台美關係、第四是維護兩岸和平，「兩個保護、兩個維護」是最重要四隻腳。

韓國瑜表示，賴清德本身兼民進黨主席，黨政軍情報一把抓，但4隻腳，賴清德跟民進黨打斷三隻腳，民進黨的台獨黨綱放著如何保護中華民國？大罷免如何保護民主自由？稱大陸為境外敵對勢力如何維護兩岸和平？所以賴要解決，真的幫沈伯洋，應該考量如何恢復四隻腳，若繼續消費沈，把沈遭重慶公安局立案調查一事轉化為藍綠鬥爭，對沈一點都不公平。

韓國瑜說，相信沈伯洋在風口浪尖上，心理壓力很大，所以要怎麼幫委員、讓台灣人信服，就是要維護這四隻腳；面對沈這事情可以察覺到，過去中共對台灣文攻武赫，現在開始針對立委立案調查，這讓台灣人無法接受。

韓國瑜強調，他要呼籲賴清德，解鈴還須繫鈴人，要源頭著手，第一、凍結、廢除民進黨的台獨黨綱；第二、大罷免後建立好行政立法良性互動；第三、撤回大陸為境外敵對勢力，兩岸在九二共識基礎、中華民國憲法下展開和平對話；第四、繼續鞏固美台關係，這才是真正問題的上游源頭，賴這樣講出來才是負責任解決問題。

另外，國民黨立法院黨團12日立法院可規定設立「立法院兩岸事務因應對策小組」（簡稱「兩岸小組」）與對岸展開交涉。江啟臣說， 只要有來函院長，一定會召集協商，畢竟成立及後續運作、細節怎麼執行，還是需要跨黨派討論形成共識，這樣相信對立法院跟立委，甚至包括立院因應兩岸相關事務，才能真正發揮正向作用，所以現在很重要，是維護國家民主、展現國會團結時刻，希望大家能共同來團結。