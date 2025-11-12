賴清德籲韓國瑜聲援　沈伯洋：到我為止！讓中國不再恐嚇台灣人

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國重慶公安局對民進黨立委沈伯洋以涉「分裂國家罪」立案調查，《央視》還播紀錄片揚言發出紅色通緝令，在全球對沈進行抓捕。總統賴清德昨聲援沈伯洋，並喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民言論自由。聯電創辦人曹興誠今（12日）表示，要具體有力聲援，應該徵召沈參選台北市長。沈伯洋回應，感謝各界關心，「我個人的事小」，希望這件事到他為止，我們要以守護民主自由的方式，讓中國不能夠再恐嚇台灣人。

重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，《央視》播出紀錄片，稱收到大量針對沈伯洋的舉報線索；且對岸的法學教授更指出，可利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對沈伯洋進行抓捕。總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣的民主自由的憲政體制，並沒有任何違法，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民言論自由。

聯電創辦人曹興誠今（12日）力薦賴清德，如果要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長；他認為，沈在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓現任台北市長蔣萬安。

對此，沈伯洋今（12日）回應，感謝各界關心，這件事「我個人的事小，但台灣的民主事大」。中國最主要目的，就是想要讓台灣人有所恐懼，「而我們要做的事情，就是讓這件事情到我為止」。我們要以守護民主自由的方式，讓中國不能夠再恐嚇台灣人。