臺灣工藝獎得獎名單出爐　創作獎53件、協作獎2件12／5起展出

▲「2025臺灣工藝獎」得獎名單揭曉。（圖／翻攝「國立臺灣工藝研究發展中心」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025臺灣工藝獎得獎名單日前揭曉，創作獎的「工藝美術組」由紅琉璃有限公司作品〈山岳琉韻〉獲一等獎，「工藝設計組」一等獎則由謝承達作品〈方圓之間〉獲獎；協作獎由五穀文化村「苗栗陶推廣平台與世代傳承實踐」及臺灣STU設計師協會「高雄燕巢．橫山共創基地」獲獎。

國立臺灣工藝研究發展中心表示，臺灣工藝獎獎項以「創作獎」為主，表彰卓越之創作物件，並設立「協作獎」鼓勵長期投入並支持臺灣工藝產業發展的個人及團體或事件。；本屆共有277件作品報名參賽，經由不同領域專業評審團歷經初決選嚴謹審查，最終選出53件「創作獎」入選作品，及2件「協作獎」獲獎案例。

工藝中心說明，「工藝美術組」一等獎的紅琉璃有限公司作品〈山岳琉韻〉，以臺灣名山百岳為創作靈感，運用高溫吹製技法與多層色粉堆疊，搭配捲繞、剪接與平壓等手法，使琉璃在流動與凝結之間呈現山巒浮光掠影之詩性景致；「工藝設計組」一等獎的謝承達作品〈方圓之間〉，融合傳統塑革技藝與現代數位製造技術，在探索材質彈性與結構邊界中

突破皮革物件既有形象，轉化為兼具文化脈絡與當代表現的革新創作，展現皮革工藝從手感走向設計思維的另一種可能。

五穀文化村「苗栗陶推廣平台與世代傳承實踐」及臺灣STU設計師協會「高雄燕巢．橫山共創基地」，則都透過場域經營、人才培育及教育推廣，凝聚在地能量，落實工藝共學共創與永續傳承的核心價值，雙雙獲得協作獎。

工藝中心指出，頒獎典禮將於12月3日在臺灣藝術教育館南海劇場舉行，所有獲獎作品將於114年12月5日至115年1月期間於新光三越臺北信義A9及新光三越臺南新天地接續展出，更多訊息請至臺灣工藝獎網站(https://tca.ntcri.gov.tw/)或工藝中心官方臉書（facebook.com/ntcrintcri）查詢。