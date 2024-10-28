添興窯歡度69周年慶　11／3與第26屆集集陶藝節同步登場

▲添興窯第三代窯主林清河獲2024臺灣工藝獎協作獎。（圖／國立台灣工藝研究發展研究中心提供）

記者高堂堯／南投報導

位於集集綠色隧道的「添興窯」將於11月3日（日）歡度69周年慶，同日舉行第26屆集集陶藝節活動，包括「尋寶市場」及各項陶藝課程，歡迎各界朋友們前往共襄盛會。

鎮長吳大村表示，時代環境變遷，手工拉坏和擠坯工藝幾近絕跡，添興窯陶藝有超過一甲子歷史，是每年仍有燒陶運作的蛇窯窯場，相當不容易；前縣長林明溱擔任集集鎮長時，即推動添興窯發展集集陶藝節、發揚南投陶、傳承陶藝文化，每年陶藝節老蛇窯搶窯更別具意義。

▲集集陶藝節11月3日登場，同時慶祝添興窯69周年窯慶。（圖／集集鎮公所提供）

添興窯第四代林欣皓表示，俗稱集集蛇窯的添興窯從阿嬤開窯迄今，於40多年前開始轉型為陶藝文化模式經營，2016獲選經濟部「優良創新老店」肯定，該窯傳承「傳統南投陶工藝」及「傳統蛇窯修造技術」，獲縣府選列本縣工藝類文化資產，雖歷經921地震嚴重摧殘及新冠肺炎疫情衝擊，但以堅忍毅力克服逆境，戮力發揚製陶工藝、業績不墜；第三代窯主林清河並於2020年公告登錄為傳統工藝保存者，更於今年獲得台灣工藝獎協作獎，未來希望在各界支持下，以傳承與創新精神，發揚南投陶文化，為南投陶產業開展新商業模式，創新商機。

鎮公所指出，「集集陶藝節」每年都固定推出為期一個月的系列活動，如家庭陶藝趣味造型比賽、親子趣味競賽、製陶觀摩、尋寶市集，以及69歲的老蛇窯柴燒作品出窯，讓遊客能真實接觸陶藝，歡迎民眾踴躍前來參與。