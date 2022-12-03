「臺灣工藝演譯28+」開展　2022轉型為「臺灣工藝獎」

▲「臺灣工藝演譯28＋」開展。（圖／臺灣工藝研究發展中心提供）



記者楊淑媛／桃園報導

文化部指導、國立臺灣工藝研究發展中心主辦的「臺灣工藝競賽」，已歷經28屆，是國內歷時最久、總獎金額最高的綜合型工藝競賽項目。為對應當前社會趨勢，不只獎掖個人卓越創作，亦獎勵提供良好創作環境或資源的協力者或事件，對於建構工藝人才支持系統的貢獻，2日由文化部長李永得宣告啟動轉型為「臺灣工藝獎。

▲工藝中心主任張仁吉（左）為文化部長李永得導覽「臺灣工藝演譯28+」展覽。（圖／臺灣工藝研發中心提供）

工藝中心主任張仁吉表示，「競賽」是人才培育的重要管道，透過競賽提供工藝人發表的舞臺，給予榮譽和獎金的激勵與支持。2022年「臺灣工藝競賽」轉型為「臺灣工藝獎」，面對未來應該更有張力的去協助工藝創作者，再擴散及鏈結產業，建立創作者的信心並提供更好的協助方案，讓創作者繼續往前邁進。

臺灣工藝聯盟總會總會長陳啟村代表工藝界致詞表示，臺灣工藝競賽是一個非常重要的獎項，過去歷經多次轉型至今，相信這次臺灣工藝獎的轉型對臺灣工藝產業的發展能有更全面的支持。企業界代表鴻梅文化藝術基金會執行長陳添順則表示，成立基金會的目的是為支持視覺藝術及工藝創作，作為支持者更期待臺灣工藝獎轉型成功。學術界代表國立臺北藝術大學文化資源學院院長林承緯分享，身為學術工作者，欣喜看到臺灣工藝獎宏觀的轉型契機，希望透過知識爬梳與論述，奠基工藝創作的基礎，也透過工藝普查計畫協助工藝資料庫的建立與知識累積。

工藝中心指出，「臺灣工藝獎」以「創作獎」為核心，增設「協作獎」作為環狀支持，不僅獎項增加、總獎金提高，加以後續透過作品展覽、購藏及在國際交流、市場通路拓展等不同形式的輔導發展措施，期待在獎項的轉型升級之下，更完善建構工藝人才培育支持系統，以共好、共創、共融的公共化趨勢，健全臺灣工藝產業生態系。

2日於新光三越台北信義新天地A9館9樓宣告啟動「臺灣工藝獎」，並與新光三越文教基金會合辦「臺灣工藝演譯28＋」特展，即日起迄12月14日於新光三越台北信義新天地開展，以「舞臺」概念，梳理過去28年的競賽作品，而「+」（Plus）是指工藝的未來性，工藝不再只是強調物件創作、滿足於創作者及物質等需求，如今已擴充到對公共性、社會性的當代價值和精神訴求，以及元工藝（Metacraft）跨界合創、虛實整合的多元內容與應用。以工藝作為一個生態系統，持續而有機的細緻回應社會。

包括：文化部長李永得、工藝研究發展中心主任張仁吉、新光三越文教基金會董事長吳昕陽；工藝界代表臺灣工藝聯盟總會總會長陳啟村、台灣漆文化協會理事長王賢民、台灣頂級工藝協會理事長葉志誠、台灣工藝發展協會理事長劉武、人間國寶莊武男、青年工藝協會召集人廖偉忖；學術界代表國立臺北藝術大學文化資源學院院長林承緯；企業界代表鴻梅文化藝術基金會執行長陳添順、靈知科技股份有限公司董事長林吉財等出席，共同宣告啟動轉型。