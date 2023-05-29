第一屆臺灣工藝獎5／31截止報名　「創作獎」最高獎金達百萬

▲2021臺灣工藝競賽二等獎得主蔡政宏的作品〈天際線 白房子〉。（圖／翻攝「臺灣工藝獎」官方網站）



記者高堂堯／南投報導

第一屆「臺灣工藝獎」徵件進入最後倒數，將於5月31日截止收件；國立台灣工藝研究發展中心指出，「臺灣工藝獎」以「創作獎」為核心本位，「協作獎」作為環狀支持，鼓勵多元創作、擴大獎掖範疇，也倡議協作的參與及貢獻。

工藝中心指出，「臺灣工藝獎」轉型自該中心已辦理28年的「臺灣工藝競賽」；「創作獎」徵求表現自然或循環材質、工藝技法、造型意義或跨域應用，表達獨特精神理念、時代趨勢和議題等之工藝創作物件，鼓勵材質、技術及觀念多元和跨域應用的永續趨勢探討，最高獎金100 萬元，獲獎者優先輔導參與國內外展會、國際駐村、線上與實體行銷通路。

▲第一屆「臺灣工藝獎」徵件報名至5月31日截止，最高獎金100萬。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

「協作獎」則獎勵提供良好創作環境或資源的協力者或事件，包括提供知識、技術、場域、資本、其他支持資源或收藏、教育、社會推廣及其他實踐行動等，例如研究、教育、展演、修復、傳承或提供現金、動產、不動產、權利等協作貢獻內容。

工藝中心歡迎有興趣的民眾把握最後幾天機會報名，線上或紙本皆可投件：線上報名可於線上報名系統上傳報名資料，須於5月31日中午12點前完成報名；紙本投件請至工藝中心官網下載簡章，將徵件報名等訊息填寫後以紙本寄出（5月31日郵戳為憑）。

【臺灣工藝獎訊息】

臺灣工藝獎官網https://ccp.ntcri.gov.tw/home/zh-tw

創作獎報名：https://reurl.cc/WDWv7O（5/31中午12時止 )

協作獎報名：https://reurl.cc/lvGRxq（5/31中午12時止 )

紙本報名：106台北市大安區建國南路一段177號（空總西服務處2樓）臺灣工藝獎收（以5/31郵戳為憑）

諮詢專線：vira@ntcri.gov.tw、02-2388-7066轉113葉小姐