　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

第一屆臺灣工藝獎5／31截止報名　「創作獎」最高獎金達百萬

▲2021臺灣工藝競賽二等獎得主蔡政宏的作品〈天際線 白房子〉。（圖／翻攝「臺灣工藝獎」官方網站）

▲2021臺灣工藝競賽二等獎得主蔡政宏的作品〈天際線 白房子〉。（圖／翻攝「臺灣工藝獎」官方網站）

記者高堂堯／南投報導

第一屆「臺灣工藝獎」徵件進入最後倒數，將於5月31日截止收件；國立台灣工藝研究發展中心指出，「臺灣工藝獎」以「創作獎」為核心本位，「協作獎」作為環狀支持，鼓勵多元創作、擴大獎掖範疇，也倡議協作的參與及貢獻。

工藝中心指出，「臺灣工藝獎」轉型自該中心已辦理28年的「臺灣工藝競賽」；「創作獎」徵求表現自然或循環材質、工藝技法、造型意義或跨域應用，表達獨特精神理念、時代趨勢和議題等之工藝創作物件，鼓勵材質、技術及觀念多元和跨域應用的永續趨勢探討，最高獎金100 萬元，獲獎者優先輔導參與國內外展會、國際駐村、線上與實體行銷通路。

▲第一屆「臺灣工藝獎」徵件報名至5月31日截止，最高獎金100萬。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲第一屆「臺灣工藝獎」徵件報名至5月31日截止，最高獎金100萬。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

「協作獎」則獎勵提供良好創作環境或資源的協力者或事件，包括提供知識、技術、場域、資本、其他支持資源或收藏、教育、社會推廣及其他實踐行動等，例如研究、教育、展演、修復、傳承或提供現金、動產、不動產、權利等協作貢獻內容。

工藝中心歡迎有興趣的民眾把握最後幾天機會報名，線上或紙本皆可投件：線上報名可於線上報名系統上傳報名資料，須於5月31日中午12點前完成報名；紙本投件請至工藝中心官網下載簡章，將徵件報名等訊息填寫後以紙本寄出（5月31日郵戳為憑）。

【臺灣工藝獎訊息】

臺灣工藝獎官網https://ccp.ntcri.gov.tw/home/zh-tw

創作獎報名：https://reurl.cc/WDWv7O（5/31中午12時止 )

協作獎報名：https://reurl.cc/lvGRxq（5/31中午12時止 )

紙本報名：106台北市大安區建國南路一段177號（空總西服務處2樓）臺灣工藝獎收（以5/31郵戳為憑）

諮詢專線：vira@ntcri.gov.tw、02-2388-7066轉113葉小姐

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／黃仁勳預告了！　今晚攻夜市指定嗑「2款小吃」
快訊／對同事回眸一笑！　漢翔女員工墜樓
快訊／推出僅1年　「這檔ETF」確定終止上市
明燈動向「哲哲老師」出清0050！　獲利逾千萬
雞排妹空降引爭議　陳時中表態：我這一票投給「她」
日月潭最新蓄水率曝！　大景重現驚艷遊客
那些年錯過的颱風！　一圖看14次「閃台走法」　
動物園保育員博士學位！　月領3萬多到退休

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

德國巴歆縣長參訪雲林　縣長張麗善盼25年姊妹縣深化交流

第一屆臺灣工藝獎5／31截止報名　「創作獎」最高獎金達百萬

培育頂級餐飲人才！弘光科大與17間國際飯店、米其林餐廳產學合作

大馬觀光客疫後來台踴躍　觀光局邀知名旅遊節目團隊造訪松柏嶺

嘉縣「家鄉100問」數位簡報比賽　「愛鄉土」融入校本課程

嘉義市議長拍片帶隊反詐騙　資深、美女議員都入鏡

嘉大林金樹教授　獲選國際科學研究榮譽學會Sigma Xi會員

五河局建構優質廉能平台　局長吳明華拜會雲嘉地檢檢察長

智慧回收IN台東啟用　環保局6月1日起推回收好康加碼送

結訓即就業月薪70k　風電業者託海洋大學訓練船員班開課

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

歐陽娜娜演出全家到場支持！　歐陽龍看到哭...全被拍下XD

陸女空腹健身失去知覺　教練眼尖衝跑步機救援

美珠、李伊庚同時感冒遭虧爆！　回應典禮揉手：＂現在＂沒交往

路口未禮讓撞上保時捷　輪椅嬤目睹驚嚇狂拍胸

休旅車衝加油站躲紅燈　下個路口亂鑽駕駛傻眼

德國巴歆縣長參訪雲林　縣長張麗善盼25年姊妹縣深化交流

第一屆臺灣工藝獎5／31截止報名　「創作獎」最高獎金達百萬

培育頂級餐飲人才！弘光科大與17間國際飯店、米其林餐廳產學合作

大馬觀光客疫後來台踴躍　觀光局邀知名旅遊節目團隊造訪松柏嶺

嘉縣「家鄉100問」數位簡報比賽　「愛鄉土」融入校本課程

嘉義市議長拍片帶隊反詐騙　資深、美女議員都入鏡

嘉大林金樹教授　獲選國際科學研究榮譽學會Sigma Xi會員

五河局建構優質廉能平台　局長吳明華拜會雲嘉地檢檢察長

智慧回收IN台東啟用　環保局6月1日起推回收好康加碼送

結訓即就業月薪70k　風電業者託海洋大學訓練船員班開課

不跟白俄選手握手被噓　烏克蘭女將反擊：人們應該覺得難堪

金曲歌后脫口「他帶著吉X」　誤開黃腔畫面流出崩潰求饒：別上傳

陳金鋒帶隊出征亞冠賽　洪一中：全力配合

兆元男黃仁勳開金口　攻夜市指定嗑「割包和挫冰」2款小吃

林珍羽讚柯文哲189件工程　蔣萬安：我上任第一年就可解決大巨蛋

德國巴歆縣長參訪雲林　縣長張麗善盼25年姊妹縣深化交流

快訊／T1選秀重大變革！　第3季確定採「自然選秀制」

醫怨新冠中重症「紙本通報」繁瑣！羅一鈞：放寬通報時效到72小時

美愛荷華州公寓坍塌　「中間挖大洞」驚人畫面曝！失蹤傷亡不明

2023台北市跨境電商產學實作決賽　國立台北大學獲雙料冠軍

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

地方熱門新聞

嘉義市人行道違規停車　21天取締2080件

新北查食安　耆盛食品多不合格　

嘉義縣圖書館開館啟用　暨邑米社區大學朴子分校揭牌

南投縣爭取到第9縣市協助清運垃圾

結訓即就業月薪70k　風電業者託海大訓練船員班開課

黃偉哲宣布大台南公共運輸月票5/31開賣！

埔榮推出肌少症偵測新利器　維持晚年生活品質

嘉義市議長帶隊反詐騙　田慎節也入鏡

南投縣議員促請縣府爭取放寬醫學中心設置限制

侯友宜5/28屏東會鄉親　大型看板力挺

聖馬爾定全科虛擬健保卡　看診一機搞定

圖書館9月熄燈　里長傻眼不知情

桃園青創基地命名與LOGO設計賽揭曉　

友信醫療集團攜手南投在地國小師生植樹

更多熱門

相關新聞

花蓮地方型SBIR徵件開跑　最高補助100萬元

花蓮地方型SBIR徵件開跑　最高補助100萬元

為提升花蓮縣業者創新研發與創業風氣，強化企業永續發展與成長，花蓮今年「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR）即日起至6月14日受理提案申請，最高可獲補助100萬元。

《2023桃園鐵玫瑰熱音賞》　徵件啟動

《2023桃園鐵玫瑰熱音賞》　徵件啟動

花蓮創新創業競賽徵件倒數　最高獎金10萬

花蓮創新創業競賽徵件倒數　最高獎金10萬

2023新北美展　即日起徵件

2023新北美展　即日起徵件

鳳梨釋迦入菜　台東創意料理食神大賽徵件

鳳梨釋迦入菜　台東創意料理食神大賽徵件

關鍵字：

臺灣工藝獎徵件截止臺灣工藝競賽

讀者迴響

熱門新聞

女友棉被裡放屁！工程師「狂虐23小時報復」

「TOYOTA全新房車」現身了

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

李坤城妹控林靖恩偷結婚！爆她夫逝後行徑

全車4人284歲　好友出門慘烈車禍

瑪娃減速轉彎！最快今晚海警　颱風假機率曝

女獨睡飯店「整群醉男闖入」　竟是櫃台開門

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

高雄婦遊日返國肩痛...皮膚黑線頭竟是蜱蟲！

颱風暴風圈變大　最快今晚發海警

台灣軍力排第23名！1項目領先全球

帶孩子住飯店走廊傳情侶嬌喘！家長見一物更怒

薛紀綱婚內出軌「工作全停擺」！

即／郭台銘發聲了！親曝最想做的事

更多

最夯影音

更多
接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！
睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面